Росія вимагає від Euroclear негайно виплати $252 млрд за заморожені активи

Московський арбітражний суд підтримав вимогу Центрального банку Росії щодо негайного виконання рішення проти бельгійського депозитарію Euroclear. Російська сторона вимагає компенсацію за замороження російських активів у Європі на суму 18,17 трлн рублів – це приблизно $252 млрд.

Зазначається, що позов став відповіддю Кремля на рішення ЄС використовувати прибутки від заморожених російських активів для підтримки України. Ще 15 травня російський суд задовольнив вимоги Центробанку РФ щодо відшкодування збитків.

Втім, ключова проблема для Москви полягає у тому, що російські судові рішення не мають юридичної сили на території Євросоюзу. Європейське законодавство прямо захищає Euroclear від відповідальності за виконання санкційного режиму ЄС.

Через це рішення російського суду наразі виглядає радше політичним та символічним кроком, аніж реальним механізмом повернення коштів.

Водночас у РФ теоретично можуть спробувати шукати активи Euroclear у так званих "дружніх" юрисдикціях – зокрема в Китаї, ОАЕ чи Казахстані – для потенційного арешту або тиску.

Своєю чергою бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більша частина заморожених активів РФ, заявив, що рішення Московського арбітражного суду на користь Центрального банку РФ не має юридичної сили, а гроші залишаються заблокованими.

Чого вимагає РФ від Euroclear

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.