Росія вимагає 249 млрд доларів компенсації за заморожені активи: деталі справи

Московський суд підтримав позов Центрального банку Росії про стягнення з бельгійського депозитарія Euroclear збитків на суму 249 млрд доларів за заморожені російські активи.

Зазначається, що позов був поданий у грудні 2025 року у відповідь на рішення Євросоюзу використати заморожені російські активи для забезпечення кредиту Україні.

Адвокати Euroclear наголосили, що компанія "рішуче оскаржує" рішення московського суду, а право на справедливий суд було порушене, через що бельгійський депозитарій подасть апеляцію.

У Центральному банку РФ зазначили, що вітають рішення суду, "яке визнало дії Euroclear незаконними".

Там додали, що продовжать оскаржувати кроки ЄС щодо суверенних активів РФ.

Активи російського Центробанку на суму близько 260 мільярдів євро було заморожено у західних країнах після початку повномасштабного вторгнення військ Росії до України у 2022 році. Більшість цих коштів (близько 190 мільярдів) зберігається в Бельгії на рахунках депозитарію Euroclear.

Крім того, Euroclear зіткнувся з численними судовими процесами в російських судах. Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.