У Києві частково перекриють Гостомельське шосе: що відомо

Із 18 до 21 червня у Святошинському районі Києва частково обмежать рух Гостомельським шосе у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ремонт дороги в Києві

Як зазначається, фахівці Святошинського шляхово-експлуатаційного управління проводитимуть ремонтні роботи з відновлення асфальтобетонного покриття.

У разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Фото: КМДА

Нагадаємо, у Тернопільській області на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього.