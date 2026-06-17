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У Києві частково перекриють Гостомельське шосе: що відомо

ремонт доріг
Чотири дні обмежень: у Києві ремонтуватимуть дорогу / Агентство відновлення

Із 18 до 21 червня у Святошинському районі Києва частково обмежать рух Гостомельським шосе у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ремонт дороги в Києві

Як зазначається, фахівці Святошинського шляхово-експлуатаційного управління проводитимуть ремонтні роботи з відновлення асфальтобетонного покриття.

У разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Фото 2 — У Києві частково перекриють Гостомельське шосе: що відомо
Фото: КМДА

Нагадаємо, у Тернопільській області на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього. 

Автор:
Ольга Опенько