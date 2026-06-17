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У Києві частково перекриють Гостомельське шосе: що відомо
Із 18 до 21 червня у Святошинському районі Києва частково обмежать рух Гостомельським шосе у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
Ремонт дороги в Києві
Як зазначається, фахівці Святошинського шляхово-експлуатаційного управління проводитимуть ремонтні роботи з відновлення асфальтобетонного покриття.
У разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, у Тернопільській області на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього.