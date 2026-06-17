Наслідки українських атак: Росія планує імпортувати бензин через дефіцит пального

Росія цього місяця планує імпортувати бензин морем, намагаючись подолати дефіцит пального, який виник після серії атак безпілотників на нафтопереробні заводи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За їхніми даними, у червні Росія очікує отримати партію бензину через один із західних портів. Для країни, яка є одним із найбільших експортерів нафти та нафтопродуктів у світі, такий крок є нетиповим.

Проблеми з постачанням пального пов'язують із тривалими атаками українських дронів на російські НПЗ, паливні сховища та трубопроводи. Серед останніх об'єктів, що зазнали ударів, джерела називають нафтопереробний завод ТАНЕКО та Московський НПЗ, де переробка була тимчасово призупинена.

На тлі дефіциту уряд РФ заборонив експорт бензину для виробників пального до кінця липня, щоб забезпечити внутрішній ринок у період сезонного зростання попиту.

За інформацією Reuters, повідомлення про нестачу бензину надходили приблизно з десяти російських регіонів. Влада окупованого Криму та двох сибірських регіонів офіційно підтвердила проблеми з постачанням.

Для покриття дефіциту Росія також збільшує закупівлі пального в Білорусі та розглядала додаткові поставки з Казахстану. Водночас джерела агентства зазначають, що сусідні країни не мають достатніх вільних обсягів для масштабної підтримки російського ринку.

Співрозмовники Reuters вважають, що морський імпорт бензину може стати лише тимчасовим рішенням через складну логістику та високу вартість таких поставок.

За даними галузевих джерел, минулого року Росія експортувала майже 5 млн тонн бензину, або близько 117 тис. барелів на добу.

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти. Це спровокувало падіння обсягів переробки сировини до мінімального рівня за останні 16 років та створило реальні ризики внутрішнього дефіциту пального в РФ напередодні літнього сезону.