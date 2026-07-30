Маркетплейси можуть зобов’язати самостійно сплачувати ПДВ за міжнародні посилки

Маркетплейси або їхні посередники можуть зобов’язати самостійно нараховувати та сплачувати ПДВ за товари, які українці замовляють з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Покупцеві не доведеться окремо розраховувати чи перераховувати податок під час отримання посилки — цей обов’язок пропонують покласти на електронні торговельні майданчики.

29 липня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Митного кодексу, який визначає технічний механізм оподаткування міжнародних поштових і експрес-відправлень. Документ мають передати на розгляд Верховної Ради.

Він доповнює законопроєкт №15112-д про зміни до Податкового кодексу. Разом документи мають запровадити нову модель оподаткування дистанційних продажів.

За запропонованою схемою:

ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме маркетплейс або його посередник;

покупець не буде самостійно декларувати та перераховувати податок;

поштовий оператор або експрес-перевізник декларуватиме товари на підставі спеціальних реєстрів;

для маркетплейсів і їхніх представників в Україні запровадять окремі правила обліку;

для операторів доставки та торговельних майданчиків передбачать перехідний період.

Протягом першого року дії нової системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ щодо посилок вартістю до €150 адміністративну відповідальність не застосовуватимуть, якщо сам податок буде сплачено повністю.

При цьому основна податкова зміна залишається незмінною: ПДВ пропонується поширити на імпортовані товари з маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Зараз посилки вартістю до €150 не оподатковуються ПДВ.

Для покупця запропонована модель означає, що податок має враховуватися безпосередньо під час оформлення покупки на платформі, а не стягуватися окремо після прибуття товару в Україну.

Нові правила планують запровадити не раніше 1 січня 2027 року. Для старту системи уряд має окремо підтвердити готовність маркетплейсів, поштових операторів, експрес-перевізників та необхідної ІТ-інфраструктури.

Сьогодні Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

Нагадаємо, скасування пільги на недорогі міжнародні посилки стало однією з ключових умов для червневого перегляду програми МВФ, який наполягає на розширенні податкової бази.