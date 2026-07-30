ПДВ на міжнародні посилки до 150 євро: Кабмін повторно подав законопроєкт до Ради

Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Покупки за кордоном можуть подорожчати

В уряді пояснюють, що це дозволить гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу та створити рівні умови для всіх учасників ринку.

Водночас пільга для приватних подарунків вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, залишиться чинною.

Корецький наголосив, що нині українські виробники та продавці сплачують ПДВ, тоді як частина імпортних товарів, які надходять через міжнародні поштові відправлення, має податкову перевагу.

За його словами, скасування пільги сприятиме чесній конкуренції, підтримає вітчизняних виробників і забезпечить державному бюджету понад 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Отримані кошти планують спрямувати на фінансування оборони, зміцнення стійкості держави та розвиток української економіки.

У разі ухвалення законопроєкту Верховною Радою нові правила набудуть чинності не раніше 2027 року. За цей час бізнес, міжнародні маркетплейси та оператори поштової доставки зможуть адаптуватися до нових вимог.

Крім того, глава уряду доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам опрацювати законопроєкт із парламентськими комітетами, народними депутатами всіх фракцій і груп, а також забезпечити широке роз'яснення його положень та причин запровадження нових правил для громадськості.

Нагадаємо, в травні Верховна Рада не підтримала ключові правки до законопроєкту №12360, який передбачав скасування податкових пільг на міжнародні посилки до 150 євро.

МВФ та ЄС вимагають від України ввести ПДВ на посилки

Скасування пільги на недорогі міжнародні посилки стало однією з ключових умов для червневого перегляду програми МВФ, який наполягає на розширенні податкової бази.

Мається на увазі запровадження 20% ПДВ на всі імпортні товари у поштових відправленнях незалежно від вартості. ПДВ має нараховуватися на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

При цьому для замовлень з маркетплейсів податок планують автоматично включати до ціни, а пільгу збережуть лише для посилок між фізособами до 45 євро.

Попередні домовленості України з МВФ щодо отримання нового фінансування передбачали ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Також Європейський Союз хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро. Передбачалось, що ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро.