Один із найбільших молокозаводів Харківщини припинив роботу через удар РФ

Богодухівський молокозавод, який є одним із найбільших виробників молочної продукції на Харківщині, повністю зупинив виробництво після чергової російської атаки. Внаслідок удару безпілотників підприємство зазнало критичних пошкоджень виробничих приміщень, обладнання та інженерних мереж, через що відновлення роботи наразі неможливе.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба підприємства.

Після атаки молокозавод зупинився

За даними місцевої влади, російські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурі, енергетичних об'єктах і критично важливих підприємствах громади. Цього разу ціллю став Богодухівський молокозавод, який отримав серйозні пошкодження.

У громаді наголосили, що найголовніше - внаслідок атаки люди не постраждали. Водночас саме підприємство зазнало суттєвих руйнувань.

Місцева влада заявила, що попри завдані збитки громада має намір відновити пошкоджене підприємство після перемоги.

Про завод

Богодухівський молочний завод працює з 1969 року та є одним із найбільших виробників молочної продукції на Харківщині. Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції, серед яких пастеризоване молоко, кефір, сметана, ряжанка, пряжене молоко, сиркові маси, десерти, креми та вершкове масло. Заводу належать торговельні марки "Українське", "Улюблене", "ВОТ ТАК", "Богодухівське сонечко", "Козацька вечеря", "Богодухівський молзавод" і "Красноградський".

За даними YC.Market, у 2025 році підприємство збільшило дохід майже на 30% - до 1,15 млрд грн проти 890,6 млн грн роком раніше. Чистий прибуток зріс до 9,4 млн грн із 8 млн грн у 2024 році. За останні п'ять років виручка заводу майже подвоїлася — з 584,6 млн грн у 2021 році до 1,15 млрд грн у 2025-му.

Нагадаємо, за рік поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося на 403 тисячі голів (-19%), а чисельність корів зменшилася на 205 тисяч голів (-18%). Скорочення відбувається переважно в присадибному секторі на тлі низьких закупівельних цін на молоко та зростання виробничих витрат.