Один из крупнейших молокозаводов Харьковщины прекратил работу из-за удара РФ

Богодуховский молокозавод, являющийся одним из крупнейших производителей молочной продукции в Харьковской области, полностью остановил производство после очередной российской атаки. В результате удара беспилотников предприятие получило критические повреждения производственных помещений, оборудования и инженерных сетей, из-за чего возобновление работы невозможно.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба предприятия.

После атаки молокозавод остановился

По данным местных властей, российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре, энергетическим объектам и критически важным предприятиям общины. На этот раз целью стал Богодуховский молокозавод, получивший серьезные повреждения.

В общине подчеркнули, что самое главное – в результате атаки люди не пострадали. В то же время само предприятие испытало существенные разрушения.

Местные власти заявили, что, несмотря на нанесенный ущерб, община намерена восстановить поврежденное предприятие после победы.

О заводе

Богодуховский молочный завод работает с 1969 года и является одним из крупнейших производителей молочной продукции Харьковской области. Предприятие выпускает более 50 наименований продукции, среди которых пастеризованное молоко, кефир, сметана, ряженка, топленое молоко, творожные массы, десерты, кремы и сливочное масло. Заводу принадлежат торговые марки "Украинское", "Любимое", "ВОТ ТАК", "Богодуховское солнышко", "Казацкий ужин", "Богодуховский молзавод" и "Красноградский".

По данным YC.Market, в 2025 году предприятие увеличило доход почти на 30% – до 1,15 млрд грн против 890,6 млн грн годом ранее. Чистая прибыль выросла до 9,4 млн грн с 8 млн грн в 2024 году. За последние пять лет выручка завода почти удвоилась — с 584,6 млн. грн. в 2021 году до 1,15 млрд. грн. в 2025-м.

Напомним, за год поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 403 тысяч голов (-19%), а численность коров уменьшилась на 205 тысяч голов (-18%). Сокращение происходит преимущественно в приусадебном секторе на фоне низких закупочных цен на молоко и росте производственных затрат.