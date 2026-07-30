Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2026 года

Продолжается 1618-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 238 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 293 управляемых авиабомбы.

Кроме того, захватчики применили 8112 дронов-камикадзе и осуществили 2892 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не проводил. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили тринадцать атак противника в районах населенных пунктов Лиман, Волоховка, Старица, Избицкое и Хатне.

В Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Кившаровка, Шейковка и Купянск-Узловой.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры 17 раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва, Новый Мир, Новоселовка, Лиман и Озерное.

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Пискуновка, Николаевка, Рай-Александровка и Резниковка.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 32 атаки в районах населенных пунктов Николайполья, Степановка, Русин Яр, Константиновка, Ильиновка, Александро-Шультино и Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 атаку в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Ганновка, Сергеевка, Новопавловка, Софиевка, Вильне, Новое Шахово, Родинское, Шевченко, Матяшево, Мирное, Васильевка, Котлино, Удачное и Молодецкое.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Рыбное и Сичневе.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Криничное, Воздвижовка, Косовцево, Доброполье, Горькое и Елена Константиновка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Волшебного.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.