Втрати ворога станом на 30 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 360 окупантів російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1618 добу повномасштабної війни становлять 1 444 810 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 липня втратила

особового складу – близько 1 444 810(+1 360) осіб;

танків – 12 230 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.;

артилерійських систем – 47 003 (+41) од.;

РСЗВ – 1 976 (+3) од.;

засобів ППО – 1 522 (+1) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од.;

крилатих ракет – 4 950 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 127 621 (+440) од.;

спеціальної техніки – 4 480 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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