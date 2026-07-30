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Втрати ворога станом на 30 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 360 окупантів російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1618 добу повномасштабної війни становлять 1 444 810 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 липня втратила
- особового складу – близько 1 444 810(+1 360) осіб;
- танків – 12 230 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од.;
- артилерійських систем – 47 003 (+41) од.;
- РСЗВ – 1 976 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 522 (+1) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од.;
- крилатих ракет – 4 950 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 127 621 (+440) од.;
- спеціальної техніки – 4 480 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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