Microsoft витратить на оренду дата-центрів суму, співмірну з річними доходами державного бюджету України, - понад $130 млрд

Microsoft уклала угоди на оренду дата-центрів на понад $130 млрд. Компанія нарощує потужності через стрімке зростання попиту на штучний інтелект.

Як пише Delo.ua, про це інформує Financial Times.

Понад $130 млрд на дата-центри

Сума, яку Microsoft планує спрямувати на оренду дата-центрів, перевищує $130 млрд. Це приблизно співмірно із загальним обсягом доходів державного бюджету України на 2026 рік, які визначені на рівні понад 5,1 трлн грн (близько $130 млрд за поточним курсом).

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що компанія планує приблизно подвоїти потужності своїх дата-центрів протягом найближчих двох років. За його словами, у другому кварталі Microsoft запустила 31 новий дата-центр, а за весь фінансовий рік, який завершився наприкінці червня, - 88.

Нові договори, оголошені компанією, збільшили її зобов’язання щодо дата-центрів більш ніж на дві третини у період із березня по червень. Microsoft, як і інші найбільші технологічні компанії, активно розбудовує інфраструктуру, щоб забезпечити необхідні обчислювальні ресурси для AI-стартапів, зокрема OpenAI та Anthropic.

Позитивні фінансові результати дозволили акціям Microsoft зрости на 9% під час післябіржових торгів, попри загальне охолодження інтересу інвесторів до компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Водночас від початку року до закриття торгів у середу акції компанії втратили 17%.

За даними аналітиків, інвестори позитивно відреагували на прогноз Microsoft щодо зростання доходів у наступному кварталі на 45%, що перевищило очікування ринку.

Водночас масштабні інвестиції у розвиток штучного інтелекту суттєво збільшили витрати компанії. У другому кварталі капітальні видатки Microsoft зросли на 70% у річному вимірі - до $41 млрд. Близько двох третин цієї суми припало на короткострокові активи, зокрема напівпровідники, решта - на будівництво дата-центрів та іншу довгострокову інфраструктуру.

Зростання витрат позначилося на вільному грошовому потоці компанії, який скоротився на 23% за рік - до $19,6 млрд. Водночас цей показник перевищив прогнози аналітиків, які очікували $13,4 млрд.

Попри масштабні інвестиції, Microsoft продемонструвала сильні фінансові результати. Загальна виручка компанії у кварталі зросла на 18% - до $90 млрд. Дохід сегмента Intelligent Cloud, до якого входить хмарна платформа Azure, збільшився на 32% — до $39,3 млрд.

Чистий прибуток Microsoft за квартал зріс на 31% - до $35,8 млрд. На результат також вплинув прибуток у $3,2 млрд від частки компанії в AI-лабораторії Anthropic.

Обсяг майбутніх законтрактованих доходів Microsoft наприкінці кварталу досяг $678 млрд, збільшившись на $51 млрд порівняно з попереднім кварталом. При цьому компанія зазначила, що ця сума не включає зобов’язання з боку провідних AI-компаній, зокрема OpenAI та Anthropic.

Microsoft також повідомила, що OpenAI, у якій технологічний гігант володіє чвертю акцій, принесла компанії $24,1 млрд доходу за останній рік - близько 7% від загального обсягу продажів Microsoft у $332 млрд.

Водночас відносини Microsoft з OpenAI залишаються складними: компанія є найбільшим інвестором стартапу та основним постачальником обчислювальних ресурсів, але водночас вони конкурують у сфері штучного інтелекту. Інвестори побоюються, чи зможе Microsoft зберегти домінування у програмному забезпеченні в умовах швидкого розвитку AI-технологій.

Сатья Наделла заявив, що компанія створює універсальну технологічну систему, яка не буде залежати від однієї конкретної AI-моделі. Це дозволить Microsoft за потреби використовувати власні розробки або рішення інших компаній, зокрема OpenAI та Anthropic, залежно від вартості, якості та ефективності.

Нагадаємо, американський розробник мікросхем Nvidia підписав договори оренди майбутнього дата-центру в штаті Техас на суму до 50 мільярдів доларів. Компанія орендує весь комплекс потужністю 1 гігават, який зводить девелопер Hut 8.