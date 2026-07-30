Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,05

EUR

51,08

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,41

51,21

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціна нафти на 30 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Які ціни на нафту 30 липня?

Ціни на нафту у четвер, 30 липня, знизилися, попри загострення ситуації з атаками в районі Перської затоки. Інвестори зосередили увагу на стабільності поставок і можливих ризиках для ключових транспортних маршрутів регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 30 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $89,78 -1,06%
WTI $83,82  - 0,76%,
Urals $76,94 +7.92%

Ф'ючерси на марку Brent впали на 96 центів, або 1,06%, до 89,78 долара США за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 64 центи, або 0,76%, до 83,82 долара США за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту напередодні зросли через загострення конфлікту на Близькому Сході після погроз США завдати ударів по Ірану та атак на пов’язані з Тегераном угруповання в регіоні.

Водночас подальше зниження котирувань пояснюють тим, що інвестори зосередилися на реальних обсягах поставок. Попри ескалацію, експорт нафти з регіону Перської затоки триває, що стримує тривале зростання цін.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне

Автор:
Ольга Опенько