Ціна нафти на 30 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у четвер, 30 липня, знизилися, попри загострення ситуації з атаками в районі Перської затоки. Інвестори зосередили увагу на стабільності поставок і можливих ризиках для ключових транспортних маршрутів регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 30 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $89,78 -1,06% WTI $83,82 - 0,76%, Urals $76,94 +7.92%

Ф'ючерси на марку Brent впали на 96 центів, або 1,06%, до 89,78 долара США за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 64 центи, або 0,76%, до 83,82 долара США за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту напередодні зросли через загострення конфлікту на Близькому Сході після погроз США завдати ударів по Ірану та атак на пов’язані з Тегераном угруповання в регіоні.

Водночас подальше зниження котирувань пояснюють тим, що інвестори зосередилися на реальних обсягах поставок. Попри ескалацію, експорт нафти з регіону Перської затоки триває, що стримує тривале зростання цін.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне.