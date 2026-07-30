Російські атаки знеструмили п’ять областей, найскладніша ситуація на Сумщині

Після російських атак найскладніша ситуація з електропостачанням станом на ранок 30 липня склалася у Сумській області, де без світла залишилася значна кількість споживачів у Сумах та прилеглих громадах. Водночас загальноукраїнські обмеження споживання електроенергії протягом дня не прогнозуються.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міненерго.

Через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів частина споживачів також залишається без електроенергії у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях.

На Дніпропетровщині внаслідок нічної російської атаки загинув працівник енергетичної галузі.

Відновлювальні роботи проводять у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Попри локальні знеструмлення, застосування графіків обмеження електроенергії 30 липня не прогнозується.

Споживачам рекомендують за можливості переносити використання потужних електроприладів на денний період — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, станом на ранок 29 липня після російських обстрілів без електропостачання залишилися окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.