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Російські атаки знеструмили п’ять областей, найскладніша ситуація на Сумщині

лінії електропередач
Російські атаки знеструмили п’ять областей

Після російських атак найскладніша ситуація з електропостачанням станом на ранок 30 липня склалася у Сумській області, де без світла залишилася значна кількість споживачів у Сумах та прилеглих громадах. Водночас загальноукраїнські обмеження споживання електроенергії протягом дня не прогнозуються.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міненерго.

Через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів частина споживачів також залишається без електроенергії у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях.

На Дніпропетровщині внаслідок нічної російської атаки загинув працівник енергетичної галузі.

Відновлювальні роботи проводять у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Попри локальні знеструмлення, застосування графіків обмеження електроенергії 30 липня не прогнозується.

Споживачам рекомендують за можливості переносити використання потужних електроприладів на денний період — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, станом на ранок 29 липня після російських обстрілів без електропостачання залишилися окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. 

Автор:
Тетяна Гойденко