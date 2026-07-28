Обстріли й негода пошкодили енергомережі: яка ситуація зі світлом

В Україні тривають відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах після пошкоджень через обстріли та негоду. Станом на ранок 28 липня енергетики не планують вводити графіки обмежень, однак закликають споживачів переносити активне використання електроенергії на період із 11:00 до 15:00.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Чи будуть графіки відключень світла 28 липня

Станом на ранок 28 липня частина споживачів у кількох регіонах України залишається без електропостачання через наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури.

Без світла тимчасово перебувають мешканці окремих районів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Крім того, через несприятливі погодні умови знеструмленими залишаються 228 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Полтавській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Аварійні бригади продовжують ремонтні роботи та поступово повертають електроенергію споживачам.

Водночас застосування графіків обмеження споживання електроенергії на сьогодні не планується. У разі змін ситуації українців закликають стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу.

Також споживачів просять за можливості перенести використання енергоємних приладів на період із 11:00 до 15:00, коли навантаження на енергосистему є меншим.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.