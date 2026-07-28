Україна та Японія запускають мережу лабораторій для перевірки розмінованих ґрунтів

Для безпечного повернення розмінованих ділянок у сільськогосподарський обіг в Україні створять Центр передового досвіду з аналізу ґрунтів. Ініціатива передбачає тестування системи GRIT зі штучним інтелектом та формування мережі лабораторій та наукових установ, які працюватимуть за єдиними методиками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

"Очищена земля має стати придатною для використання. Для цього необхідно визначати пріоритети з урахуванням потреб громад, оцінювати безпечність ґрунтів і поєднувати розмінування з плануванням відновлення та економічною діяльністю", — зазначив заступник міністра Ігор Безкаравайний.

Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) узгодили кроки щодо відновлення забруднених територій.

Використання системи GRIT та ШІ

Сторони обговорили реалізацію пілотного проєкту в Ізюмському районі Харківської області. Для визначення черговості розмінування ділянок використовують цифрову систему GRIT, яка поєднує дані про мінну небезпеку, пошкодження інфраструктури та економічну ситуацію.

Наразі в регіоні випробовують модуль оцінки пошкоджень будинків на основі штучного інтелекту. Дані системи також застосують для виявлення малих фермерських господарств і сільських домогосподарств, які потребуватимуть підтримки в межах майбутніх програм FAO та WFP.

Створення мережі лабораторій

Для перевірки безпечності земель після розмінування заплановано сформувати Центр передового досвіду з аналізу ґрунтів (Soil Analysis Center of Excellence). Це буде мережа українських лабораторій, які працюватимуть за єдиними методиками.

До мережі увійдуть:

Інститут охорони ґрунтів України;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

інші профільні лабораторії.

JICA розгляне можливість надання технічної допомоги, залучення міжнародних експертів і організації навчальних візитів до Японії.

У межах ініціативи Women, Peace and Security представники JICA передадуть новоствореній Гендерній робочій групі в Україні результати навчального візиту до Японії. Ця група розроблятиме рекомендації щодо розширення участі жінок у протимінній діяльності.

Нагадаємо, в Україні оператори протимінної діяльності виконали 100 договорів на розмінування земель сільськогосподарського призначення з початку дії відповідної бюджетної програми.