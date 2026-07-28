37 млн грн допомоги Україні: НАБУ викрило схему з виведення коштів через конвертаційні центри

Колишній держсекретар МЗС України та ще кілька осіб стали фігурантами справи про можливе привласнення понад 37 млн грн міжнародної допомоги. Кошти виводили через підконтрольні компанії та конвертаційні центри.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НАБУ.

37 млн грн допомоги зникли зі схеми

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, яку, за даними слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України.

Як встановило слідство, учасники групи могли заволодіти коштами іноземних громадян та міжнародних донорів, які призначалися для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Надалі ці кошти, за версією правоохоронців, легалізували через конвертаційні центри.

За даними НАБУ, колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів та працівників українських дипломатичних установ за кордоном перераховувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації.

Водночас експертиза встановила, що кошти, які надходили на рахунок цієї ГО, мали юридичний статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ України.

Надалі гроші переводили на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Після цього їх спрямовували через конвертаційні центри для переведення у готівку.

За версією слідства, отримані таким чином кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.

Щоб створити видимість законної діяльності громадської організації, фігуранти, як стверджують правоохоронці, виготовляли фіктивні документи та укладали грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей.

Наразі слідство встановило факт легалізації коштів на загальну суму понад 37 млн грн — приблизно 1,28 млн доларів США за курсом на момент скоєння злочину.

Серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС України (2020–2024 роки) — організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС , нині працівник дипломатичної служби;

радник колишнього міністра закордонних справ , керівник підконтрольної громадської організації;

бухгалтер громадської організації.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі пасажирського рухомого складу. Збитки держави перевищили 64 млн грн.