Тріщини замість сталі: один із вагонобудівних заводів продав "Укрзалізниці" браковані вагони

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі пасажирського рухомого складу. Керівництву одного з вагонобудівних заводів повідомлено про підозру у заподіянні збитків державі на суму понад 64 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, між "Укрзалізницею" та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.

Дефекти замість десятиліть служби

"Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків. І це при тому, що нормативний строк їх служби десятки років", – заявив генпрокурор Руслан Кравченко.

Проведені експертизи підтвердили, що під час виробництва використовувалася сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками.

Крім того, зварювальні роботи виконувалися з грубими порушеннями технологічних норм. Через це вагони фактично стали непридатними до подальшого використання.

"Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. Збитки державі понад 64 мільйони гривень", – зазначив Кравченко.

Підозри та відповідальність

Підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) повідомлено:

колишньому директору заводу;

чинному директору підприємства;

начальнику управління заводу.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених у 2026 році в Україні. Це початок масштабного оновлення парку в межах контракту на 100 вагонів загальною вартістю близько 6,5 млрд грн.