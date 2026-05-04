Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тріщини замість сталі: один із вагонобудівних заводів продав "Укрзалізниці" браковані вагони

вагони
Нові вагони для міжнародних рейсів вкрилися тріщинами через кілька років / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі пасажирського рухомого складу. Керівництву одного з вагонобудівних заводів повідомлено про підозру у заподіянні збитків державі на суму понад 64 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, між "Укрзалізницею" та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень. 

Дефекти замість десятиліть служби

"Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків. І це при тому, що нормативний строк їх служби десятки років", – заявив генпрокурор Руслан Кравченко.

Проведені експертизи підтвердили, що під час виробництва використовувалася сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками.

Крім того, зварювальні роботи виконувалися з грубими порушеннями технологічних норм. Через це вагони фактично стали непридатними до подальшого використання.

"Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. Збитки державі понад 64 мільйони гривень", – зазначив Кравченко. 

Підозри та відповідальність

Підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) повідомлено:

  • колишньому директору заводу;
  • чинному директору підприємства;
  • начальнику управління заводу.
Фото 2 — Тріщини замість сталі: один із вагонобудівних заводів продав "Укрзалізниці" браковані вагони
Фото 3 — Тріщини замість сталі: один із вагонобудівних заводів продав "Укрзалізниці" браковані вагони
Фото 4 — Тріщини замість сталі: один із вагонобудівних заводів продав "Укрзалізниці" браковані вагони
Фото 5 — Тріщини замість сталі: один із вагонобудівних заводів продав "Укрзалізниці" браковані вагони

Нагадаємо, “Укрзалізниця” отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених у 2026 році в Україні. Це початок масштабного оновлення парку в межах контракту на 100 вагонів загальною вартістю близько 6,5 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб