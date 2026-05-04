Трещины вместо стали: один из вагоностроительных заводов продал "Укрзализныце" бракованные вагоны

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами АО "Укрзализныця" при закупке пассажирского подвижного состава. Руководству одного из вагоностроительных заводов сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму более 64 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, между "Укрзализныцей" и предприятием был заключен договор на поставку пассажирских вагонов и колесных пар для движения как по украинскому, так и по европейскому пути. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.

Дефекты вместо десятилетий службы

"Продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже через несколько лет во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты – трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек. И это при том, что нормативный срок службы десятки лет" , – заявил генпрокурор Руслан Кравченко.

Проведенные экспертизы подтвердили, что при производстве использовалась сталь с заниженными физико-техническими характеристиками.

Кроме того, сварочные работы выполнялись с грубыми нарушениями технологических норм. Из-за этого вагоны фактически оказались непригодными к дальнейшему использованию.

"Фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше предусмотренного. Ущерб государству более 64 миллионов гривен", - отметил Кравченко.

Подозрения и ответственность

Подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) сообщено:

бывшему директору завода;

действующему директору предприятия;

начальнику управления завода.

