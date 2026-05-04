Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трещины вместо стали: один из вагоностроительных заводов продал "Укрзализныце" бракованные вагоны

вагоны
Новые вагоны для международных рейсов покрылись трещинами спустя несколько лет / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами АО "Укрзализныця" при закупке пассажирского подвижного состава. Руководству одного из вагоностроительных заводов сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму более 64 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, между "Укрзализныцей" и предприятием был заключен договор на поставку пассажирских вагонов и колесных пар для движения как по украинскому, так и по европейскому пути. Речь идет о подвижном составе для международных перевозок.

Дефекты вместо десятилетий службы

"Продукцию изготовили, поставили и ввели в эксплуатацию. Но уже через несколько лет во время планового технического обслуживания обнаружили критические дефекты – трещины и разрывы ключевых элементов вагонов и тележек. И это при том, что нормативный срок службы десятки лет" ,   – заявил генпрокурор Руслан Кравченко.

Проведенные экспертизы подтвердили, что при производстве использовалась сталь с заниженными физико-техническими характеристиками.

Кроме того, сварочные работы выполнялись с грубыми нарушениями технологических норм. Из-за этого вагоны фактически оказались непригодными к дальнейшему использованию.

"Фактически вагоны стали непригодными к эксплуатации на десятки лет раньше предусмотренного. Ущерб государству более 64 миллионов гривен", - отметил Кравченко.

Подозрения и ответственность

Подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) сообщено:

  • бывшему директору завода;
  • действующему директору предприятия;
  • начальнику управления завода.
Фото 2 — Трещины вместо стали: один из вагоностроительных заводов продал "Укрзализныце" бракованные вагоны
Фото 3 — Трещины вместо стали: один из вагоностроительных заводов продал "Укрзализныце" бракованные вагоны
Фото 4 — Трещины вместо стали: один из вагоностроительных заводов продал "Укрзализныце" бракованные вагоны
Фото 5 — Трещины вместо стали: один из вагоностроительных заводов продал "Укрзализныце" бракованные вагоны

Напомним, "Укрзализныця" получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в 2026 году в Украине. Это начало масштабного обновления парка в рамках контракта на 100 вагонов общей стоимостью около 6,5 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб