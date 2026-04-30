"Укрзализныця" полностью оцифрует ремонт грузовых вагонов: как будет работать новый сервис с 1 мая

С 1 мая 2026 года "Укрзализныця" переводит в полноценный режим работу цифровой сервис автоматизированного распределения ремонта грузовых вагонов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Теперь весь цикл взаимодействия между перевозчиком и владельцами подвижного состава — от подачи заявки до финальной оплаты — будет происходить исключительно в онлайн-формате.

Главная цель внедрения системы – минимизация человеческого фактора, устранение коррупционных рисков и повышение эффективности использования депо. Автоматизация позволит сократить время простоя вагонов и сделать процесс очередности прозрачным.

Три шага к обновленному вагону

Чтобы отремонтировать вагоны на мощностях Укрзализныци, необходимо пройти онлайн три этапа:

В системе публикуется информация о доступных мощностях, тарифах и условиях. Владелец вагона подает электронную заявку с годовым планом ремонтов, после чего стороны подписывают договор о предоставлении услуг по ремонту грузовых вагонов онлайн с использованием КЭП. Формирование заявки и ремонт (с 1 мая). Клиент осуществляет предоплату, подает заявку, самостоятельно выбрав производственное подразделение для получения услуги, после чего вагоны направляются на ремонт. Все работы выполняются по автоматически сложившейся очереди.

Завершение и расчеты. После ремонта через систему формируются акты выполненных работ и все необходимые документы по наложению КЭП. Они становятся доступными в электронном кабинете заказчика, после чего производится финальный расчет.

"Клиенты получают полностью цифровой процесс без бумажных документов: договор, заявки, отслеживание ремонта и все расчеты - в одном сервисе. Каждому автоматически создается лицевой счет, а договоры можно продлевать онлайн", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, недавно "Укрзализныця" получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в 2026 году в Украине. Это начало масштабного обновления парка в рамках контракта на 100 вагонов общей стоимостью около 6,5 млрд. грн.