Сын Патрушева получил одно из крупнейших в России месторождений золота

Сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Андрей Патрушев получил 25% в проекте по разработке золотого месторождения "Тан" в Якутии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Проект реализует компания «Саха Майнинг», которая имеет лицензию на участок.

По данным Росгеологии, ожидаемые ресурсы золотого месторождения составляют 45,9 тонн. Запасы по категориям C1+C2 (разведанные и оцененные) – 4,4 тонны, по категориям P1+P2 (прогнозные ресурсы) – до 211,5 тонн. Запасы сурьмы по этим же категориям оцениваются в 12,9 тыс. тонн (C1+C2) и примерно 219,9 тыс. тонн (P1+P2) соответственно.

Если прогнозные запасы золота подтвердятся, они могут вывести Тан в топ-15 среди золоторудных месторождений России, а по сурьме — в топ-3 крупнейших.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников оценивает стоимость актива в $150–200 млн. По его словам, интерес к проекту во многом связан с долгосрочными ожиданиями роста цен на золото.

Будет помогать Патрушеву Марк Бузук, его партнер по стивидорному бизнесу. Бузук – бывший топ-менеджер СУАЛа, экс-гендиректор «Металлоинвеста». Ранее он также был совладельцем "Золотой Камчатки".

ООО "Инвестиционный индустриальный партнер" Бузуки в марте передало АО "Базис Капитал" 25% у компании "Саха Майнинг", владеющей лицензией на добычу на месторождении "Тан". Акционеры "Базис Капитала" не раскрываются, но компания связана с Андреем Патрушевым.

Напомним, Россия с 2022 года заработала на росте цен на золото около $216 млрд. Эта сумма несколько меньше общей стоимости замороженных российских активов в Европейском Союзе.