- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россия заработала на росте цен на золото около $216 млрд с начала войны
Россия с 2022 года заработала на росте цен на золото около $216 млрд. Эта сумма несколько меньше общей стоимости замороженных российских активов в Европейском Союзе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.
Согласно расчетам агентства, стоимость золотых резервов Центробанка России с февраля 2022 г. выросла более чем на 216 миллиардов долларов.
Отмечается, что Россия, второй по величине производитель золота в мире, добывает более 300 тонн этого металла в год.
Сегодня золото составляет 43% от общих резервов РФ, по сравнению с 21% к 2022 году.
В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, что является самым сильным годовым показателем с 1979 года.
Bloomberg напоминает, что общая сумма замороженных активов РФ в ЕС составляет около 244 млрд долларов.
Международные резервы России к концу прошлого года достигли 755 миллиардов долларов, включая 326,5 миллиарда долларов в золоте, и Министерство финансов ожидает, что цены на золото будут продолжать расти в долгосрочной перспективе до 5000 долларов за унцию и выше.
Цены на золото резко выросли за последние четыре года из-за спроса и опасений по поводу инфляции, которые повышаются геополитическими рисками. Поэтому инвесторы обращают свое внимание на драгоценные металлы.
Отметим, что 21 января цена на золото установила новый абсолютный рекорд, достигнув отметки в 4887,82 доллара за унцию. Основным драйвером роста стал острый дипломатический кризис между США и союзниками по НАТО из-за амбиций Вашингтона по установлению контроля над Гренландией.