Россия заработала на росте цен на золото около $216 млрд с начала войны

Россия с 2022 года заработала на росте цен на золото около $216 млрд. Эта сумма несколько меньше общей стоимости замороженных российских активов в Европейском Союзе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно расчетам агентства, стоимость золотых резервов Центробанка России с февраля 2022 г. выросла более чем на 216 миллиардов долларов.

Отмечается, что Россия, второй по величине производитель золота в мире, добывает более 300 тонн этого металла в год.

Сегодня золото составляет 43% от общих резервов РФ, по сравнению с 21% к 2022 году.

В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, что является самым сильным годовым показателем с 1979 года.

Bloomberg напоминает, что общая сумма замороженных активов РФ в ЕС составляет около 244 млрд долларов.

Международные резервы России к концу прошлого года достигли 755 миллиардов долларов, включая 326,5 миллиарда долларов в золоте, и Министерство финансов ожидает, что цены на золото будут продолжать расти в долгосрочной перспективе до 5000 долларов за унцию и выше.

Цены на золото резко выросли за последние четыре года из-за спроса и опасений по поводу инфляции, которые повышаются геополитическими рисками. Поэтому инвесторы обращают свое внимание на драгоценные металлы.

Отметим, что 21 января цена на золото установила новый абсолютный рекорд, достигнув отметки в 4887,82 доллара за унцию. Основным драйвером роста стал острый дипломатический кризис между США и союзниками по НАТО из-за амбиций Вашингтона по установлению контроля над Гренландией.