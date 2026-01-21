Исторический максимум: цена на золото достигла почти $4900 на фоне геополитической напряженности

21 января цена на золото установила новый абсолютный рекорд, достигнув отметки 4887,82 доллара за унцию. Основным драйвером роста стал острый дипломатический кризис между США и союзниками по НАТО. А причиной конфликта – амбиции Вашингтона по установлению контроля над Гренландией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным торгов, спотовая цена на золото выросла на 2,6%. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале показали аналогичную динамику, поднявшись до 4 888,20 доллара за унцию.

Факторы воздействия

Аналитики связывают столь стремительный взлет с действиями Дональда Трампа. Его решение ввести тарифы против европейских стран и публичное давление по "захвату" Гренландии подорвали доверие к стабильности американской экономики.

"Это отражает реальные опасения по поводу глобальной геополитической напряженности", — отмечает Кайл Родда, старший аналитик Capital. По его словам, инвесторы рассматривают золото как единственное надежное "тихое убежище" во времена, когда Трамп заявляет, что "нет пути назад" в его стремлении контролировать арктический остров, даже с применением силы.

Реакция Европы

Европейские лидеры не замедлили ответить. Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме в Давосе подверг жесткой критике политику угроз, заявив, что Европа "не будет запугана хулиганами".

Такое противостояние привело к тому, что индекс доллара упал до месячного минимума. Широкая распродажа активов затронула все: от акций на Уолл-стрит до казначейских облигаций. Однако слабый доллар стал выгоден иностранным покупателям металлов, сделав их дешевле в валютном эквиваленте и еще больше подтолкнув спрос.

Прогноз: будет ли золото по $5000?

Эксперты считают, что текущий рост – это только начало. Николас Фраппелл из ABC Refinery уверен, что преодоление предела в 4800 долларов свидетельствует о нежелании владельцев продавать активы до достижения круглой цифры в $5000.

Кроме геополитики, рынок подогревают и другие факторы, в том числе рост государственного долга США, ослабление национальной валюты и общая экономическая неопределенность.

Цены на другие металлы

Пока золото бьет рекорды, остальные металлы показывают смешанную динамику. Так, цена на серебро после вчерашнего пика в 95,87 доллара немного скорректировалась до $95,03. Платина снизилась до $2473,80 по достижении дневного максимума. Палладий показал сдержанный рост на 0,1%, достигнув 1881,57 долларов.

Как отмечают аналитики. мир находится в ожидании следующих шагов Белого дома, ведь любое обострение вокруг Гренландии может поднять цены на золото до новых еще более невероятных высот.

Золото в Украине

Украина обладает значительным потенциалом в сфере добычи драгоценных металлов, однако это богатство пока существует только в виде прогнозов. По официальным данным Госгеонадра, ресурсная база золота в нашей стране оценивается примерно в 3000 тонн. Это ставит Украину в один ряд со странами, имеющими серьезные горнодобывающие перспективы. Однако промышленная добыча почти не производится. Главным препятствием является высокая капиталоемкость отрасли.

Важной вехой для отрасли может стать недавний конкурс по разработке участка "Добра" в Кировоградской области. Этот проект комплексный и предусматривает добычу сразу девяти видов полезных ископаемых, в том числе и лития и золота.

Напомним, 20 января цена на золото впервые в истории преодолела психологическую отметку в 4700 долларов за унцию. Пока мировые настроения ухудшаются из-за торговых войн и геополитических споров, инвесторы ищут спасения в проверенных временем активах.