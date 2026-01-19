Цены на золото и серебро подскочили к рекордным максимумам: какая причина

Мир оказался на пороге новой экономической войны. Инвесторы начали массово выводить капитал в безопасные активы. Золото подскочило к отметке $4689 за унцию, установив абсолютный исторический максимум. Серебро показало еще более мощную динамику, подорожав на 3,6% — до $93,15 за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Угрозы Трампа

Причиной удорожания драгоценных металлов стали заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Из-за отказа европейских стран поддержать продажу арктического острова, Белый дом пригрозил ввести жесткие пошлины против ключевых союзников: Франции, Германии и Великобритании.

Трамп пообещал ввести 10% пошлины на товары восьми европейских стран, выступающих против плана приобретения Гренландии уже с 1 февраля, с последующим повышением до 25% в июне. Европа готовит ответный удар: лидеры ЕС планируют экстренную встречу, чтобы обсудить контрмеры на сумму 93 миллиарда евро.

Что говорят аналитики?

Аналитики отмечают, что серебро пока демонстрирует невероятную динамику, однако советуют быть осторожными из-за возможной коррекции.

"По серебру среднесрочный нарратив остается конструктивным, подкрепленным постоянным физическим дефицитом, устойчивым промышленным спросом и спросом в безопасных зонах", - сказал Кристофер Вонг, стратег OCBC.

В то же время в JP Morgan заявили, что они предпочитают золото по сравнению с серебром, поскольку "любая разрушительная коррекция серебра может оказать определенное краткосрочное влияние на золото, но все еще создает возможность для покупки золота, которое продолжает иметь более чистую, бычью структурную картину".

По другим драгоценным металлам спотовая платина прибавила 0,6% до 2 341,08 доллара за унцию, тогда как палладий вырос на 0,1% до 1 801,87 доллара.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Однако ситуация начинает изменяться благодаря новым инвестиционным проектам. Важной вехой для отрасли может стать недавний конкурс по разработке участка "Добра" в Кировоградской области. Этот проект комплексный и предусматривает добычу сразу девяти видов полезных ископаемых, в том числе и лития и золота.

Напомним, 15 января спотовая цена на золото упала на 0,4%, остановившись на отметке 4602,99 доллара за унцию.