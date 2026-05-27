Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на топливо 27 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

горючее
Цены на топливо 27 мая 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 27 мая 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 79,89 грн (+3 коп.)
А-95 75,87 грн (+7 коп.)
А-92 69,62 грн (-3 коп.)
ДТ 86,84 грн (-3 коп.)
Газ 46,59 грн (-10 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 82,90 79,90 89,90 47,90
UPG 78,40 76,40 85,90 45,90
WOG 82,90 79,90 89,90 47,90
УКРНАФТА 74,90 76,90 69,90 86,90 45,90
SOCAR 81,76 78,90 88,76 47,61
AMIC 78,12 74,91 86,20 46,13
БРСМ-Нафта 73,17 82,89 44,99

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.

Автор:
Татьяна Бессараб