Цены на топливо 27 мая 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 27 мая 2026 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 79,89 грн (+3 коп.) А-95 75,87 грн (+7 коп.) А-92 69,62 грн (-3 коп.) ДТ 86,84 грн (-3 коп.) Газ 46,59 грн (-10 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 82,90 79,90 89,90 47,90 UPG 78,40 76,40 85,90 45,90 WOG 82,90 79,90 89,90 47,90 УКРНАФТА 74,90 76,90 69,90 86,90 45,90 SOCAR 81,76 78,90 88,76 47,61 AMIC 78,12 74,91 86,20 46,13 БРСМ-Нафта 73,17 82,89 44,99

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.