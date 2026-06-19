Goldman Sachs снизил целевой показатель цен на золото до конца года сразу на 500 долларов

Один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs 19 июня снизил свой прогноз цены на золото до конца года сразу на $500 за унцию – до уровня $4900. Это решение обусловлено изменением политики Федеральной резервной системы США, отказавшейся от смягчения монетарного курса в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Аналитики Лина Томас и Даан Струйвен отметили, что пересмотренная цена в 4900 долларов за унцию на декабрь означает, что слитки все еще вырастут во второй половине года, хотя и меньше, чем ожидалось ранее.

"Наши взгляды на цену на золото остаются структурно конструктивными, но тактически осторожными с риском снижения в краткосрочной перспективе и риском роста в среднесрочной перспективе", - сказали они.

Банк в конце 2024 года советовал инвесторам покупать золото, предусмотрев его рост. Однако в последние месяцы металл испытал трудности, поскольку война на Ближнем Востоке сначала повысила цены на энергоносители, что усилило ожидания более жесткой монетарной политики. На этой неделе ФРС оставила процентные ставки неизменными, но политики заявили о поддержке их повышения в текущем году. В то же время новый глава ФРС Кевин Уорш пообещал восстановить ценовую стабильность.

Снижение прогноза произошло из-за более низких ожиданий притока средств в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Экономисты банка перенесли ожидания по снижению ставок в США до июня и декабря следующего года, хотя ранее понижение прогнозировали на декабрь 2026 и март 2027 года.

Аналитики добавили, если бы ФРС повысила ставку, спрос на золото как макроэкономический хедж мог бы уменьшаться, а цены бы до конца года достигли отметки в $4400. По мнению вицеголовы Goldman Sachs Роба Каплана, ФРС может повысить ставки уже в сентябре, если инфляция будет оставаться высокой. Закупки золота центральными банками остаются фактором поддержки рынка. В этом году они оцениваются на уровне 50 тонн в месяц, а в следующем – 40 тонн в месяц.

Актуальные цены на драгоценные металлы

По состоянию на сегодняшний день спотовая цена на золото снизилась на 0,9% до $4169,44 за унцию. Фьючерсы на золото в США свалились на 1,4% до $4186,50. Спотовое серебро упало на 1,1% до $65,11 за унцию, платина снизилась на 1,7% до $1667,14, а палладий потерял 1,9% — цена опустилась до $1254,69.

Напомним, в январе Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото к концу 2026 года до 5400 долларов за унцию.