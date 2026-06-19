Goldman Sachs знизив цільовий показник цін на золото до кінця року одразу на 500 доларів

Один з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs 19 червня знизив свій прогноз ціни на золото на кінець року одразу на $500 за унцію – до рівня $4900. Це рішення зумовлене зміною політики Федеральної резервної системи США, яка відмовилася від пом'якшення монетарного курсу у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Аналітики Ліна Томас та Даан Струйвен зазначили, що переглянута ціна в $4900 за унцію на грудень означає, що злитки все ще зростуть у другій половині року, хоча й менше, ніж очікувалося раніше.

"Наші погляди на ціну на золото залишаються структурно конструктивними, але тактично обережними, з ризиком зниження в короткостроковій перспективі та ризиком зростання в середньостроковій перспективі", – сказали вони.

Банк наприкінці 2024 року радив інвесторам купувати золото, передбачивши його зростання. Проте в останні місяці метал зазнав труднощів, оскільки війна на Близькому Сході спочатку підвищила ціни на енергоносії, що посилило очікування щодо жорсткішої монетарної політики. Цього тижня ФРС залишила процентні ставки незмінними, але політики заявили про підтримку їх підвищення цього року. Водночас новий голова ФРС Кевін Ворш пообіцяв відновити цінову стабільність.

Зниження прогнозу відбулося через нижчі очікування припливу коштів у біржові фонди, забезпечені золотом. Економісти банку перенесли очікування щодо зниження ставок у США до червня та грудня наступного року, хоча раніше зниження прогнозували на грудень 2026 року та березень 2027 року.

Аналітики додали, якби ФРС підвищила ставку, попит на золото як макроекономічний хедж міг би зменшуватися, а ціни до кінця року сягнули б позначки у $4400. На думку віцеголови Goldman Sachs Роба Каплана, ФРС може підвищити ставки вже у вересні, якщо інфляція залишатиметься високою. Закупівлі золота центральними банками залишаються чинником підтримки ринку. Цього року вони оцінюються на рівні 50 тонн на місяць, а наступного року – 40 тонн на місяць.

Актуальні ціни на дорогоцінні метали

Станом на сьогодні спотова ціна на золото знизилася на 0,9% до $4169,44 за унцію. Ф'ючерси на золото в США впали на 1,4% до $4186,50. Спотове срібло впало на 1,1% до $65,11 за унцію, платина знизилася на 1,7% до $1667,14, а паладій втратив 1,9% — його ціна опустилася до $1254,69.

Нагадаємо, у січні Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів за унцію.