Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото: чому інвестори активно скуповують дорогоцінний метал
Світовий фінансовий гігант Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів за унцію. Раніше аналітики конгломерату очікували позначку у 4900 доларів, але стрімкий попит з боку приватних інвесторів та центральних банків змусив їх переглянути цифри у бік зростання.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters
Хто і чому скуповує золото?
Популярність "жовтого металу" пояснюється бажанням захистити капітал від глобальних політичних ризиків. За оцінками Goldman Sachs, покупці з приватного сектору не збираються розпродавати свої запаси у 2026 році, що створює міцний фундамент для подальшого подорожчання. Очікується, що центральні банки країн, що розвиваються, купуватимуть у середньому по 60 тонн золота щомісяця для диверсифікації своїх резервів.
Вже сьогодні ми бачимо результати цього тренду: спотова ціна на золото у січні 2026 року досягла піку в 4887,82 долара за унцію. Лише з початку цьогоріч метал зріс у ціні на 11%, продовживши ралі минулого року, коли його вартість злетіла на 64%.
Прогноз інших фінустанов
Думки фінансових інституцій розділилися, але загальний вектор залишається позитивним:
- Citi Research, Bank of America та Societe Generale солідарні у прогнозах на рівні $5000 за унцію. При цьому Citi очікує таку ціну вже у найближчі три місяці;
- JP Morgan прогнозує середню ціну на рівні $4753, з піками понад $5000 наприкінці 2026 року;
- HSBC, Morgan Stanley та ANZ орієнтують інвесторів на діапазон $4400 – $4600.
Навіть найстриманіші прогнози підтверджують: золото залишається головним активом для тих, хто прагне стабільності у нестабільному світі. Як зазначають у Commerzbank, попит на безпечні активи лише зростатиме.
Золото в Україні
Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. Попри такі цифри, промисловий видобуток цього дорогоцінного металу досі майже не здійснювався.
Важливим кроком для розвитку сектору може стати нещодавній конкурс на розробку ділянки "Добра" в Кіровоградській області. Цей проєкт передбачає комплексний видобуток дев’яти видів корисних копалин, серед яких — літій та золото.
Нагадаємо, 22 січня ціни на золото трохи впали після зниження попиту на безпечні активи. Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% до 4796,75 доларів за унцію, після рекордного піку в 4887,82 долара на попередній сесії. Ф’ючерси на золото з лютневою поставкою також втратили 0,8% і становили 4799,90 доларів за унцію.