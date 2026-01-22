Ринок дорогоцінних металів реагує на політику США: золото подешевшало

Ціни на золото та інші дорогоцінні метали знизилися на тлі ослаблення геополітичної напруги, зміцнення долара США та зменшення попиту на захисні активи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ціни на золото та інші метали

У четвер ціни на золото та інші дорогоцінні метали трохи впали після зниження попиту на безпечні активи. Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% до 4796,75 доларів за унцію, після рекордного піку в 4887,82 долара на попередній сесії. Ф’ючерси на золото з лютневою поставкою також втратили 0,8% і становили 4799,90 доларів за унцію.

"Зміна коментарів президента США послабила геополітичну напруженість, що призвело до корекції цін", - зазначила стратег із сировинних товарів ANZ Соні Кумарі.

Інші дорогоцінні метали також подешевшали:

спотова ціна на срібло впала на 0,1% до 93,19 доларів за унцію після рекордного максимуму у 95,87 долара;

платина втратила майже 2% до 2433,50 доларів;

паладій знизився на 0,6% до 1829,29 долара за унцію.

Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на грудень 2026 року до 5400 доларів за унцію порівняно з попередніми 4900 доларами.

Політичні фактори та вплив на ринок

Зниження цін на метали відбулося на тлі ослаблення геополітичної напруженості. Президент США Дональд Трамп відмовився від погроз нових тарифів і пропозицій щодо анексії Гренландії силою, що спричинило підйом індексів Уолл-стріт і зміцнення долара. Останнє робить дорогоцінні метали дорожчими для іноземних покупців, оскільки їх ціни оцінюються в доларах.

У США також тривають складні політичні процеси: судді Верховного суду висловили сумніви щодо спроби Трампа звільнити голову Федеральної резервної системи, що ставить під загрозу незалежність центрального банку.

Інвестори очікують на дані про витрати на особисте споживання (PCE) за листопад, щотижневі заявки на допомогу з безробіття та сигнали щодо монетарної політики, зокрема перспектив процентних ставок ФРС. Попри заклики Трампа до зниження ставок, аналітики очікують їх стабільності на січневому засіданні.

Золото в Україні: потенціал і перспективи

Україна володіє значним потенціалом у сфері видобутку дорогоцінних металів, проте це багатство поки що існує переважно на рівні прогнозів. За даними Держгеонадр, ресурсна база золота в країні оцінюється приблизно у 3000 тонн, що ставить Україну в один ряд із державами, які мають серйозні гірничодобувні перспективи. Попри це, промисловий видобуток практично не ведеться — головною перепоною є висока капіталомісткість галузі.

Важливою віхою для розвитку сектору може стати нещодавній конкурс на розробку ділянки «Добра» в Кіровоградській області. Цей проєкт передбачає комплексний видобуток дев’яти видів корисних копалин, серед яких — літій та золото, що відкриває нові горизонти для української гірничодобувної галузі.

На світовому ринку золото також привертає увагу інвесторів: 20 січня ціна на золото вперше в історії перевищила позначку у 4700 доларів за унцію. У період торгових війн та геополітичної нестабільності інвестори все частіше шукають безпечні активи, підтверджені часом. Україна, з її багатими запасами, може стати частиною цього глобального тренду.