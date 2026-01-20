Запланована подія 2

Новий рекорд: ціна на золото вперше перевищила позначку в 4700 доларів

руки, зливки золота
Золото побило історичний рекорд. / Freepik

20 січня ціна на золото вперше в історії подолала психологічну позначку у 4700 доларів за унцію. Поки світові настрої погіршуються через торгові війни та геополітичні суперечки, інвестори шукають порятунку в перевірених часом активах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Золото та срібло на піку

Сьогодні на торгових біржах спотове золото зросло до історичного максимуму в 4 701,23 долара. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому піднялися на 2,4% до 4 706,50 долара за унцію. Срібло торгувалося на рекордному рівні 94,72 долара, хоча пізніше відбулася незначна корекція до 94,27 долара.

Фактори впливу

Головною причиною зростання стала агресивна зовнішня політика президента США Дональда Трампа. Його погрози запровадити додаткові тарифи на європейських союзників та спроби позбавити Данію суверенітету над Гренландією змусили ринки нервувати.

"Революційний підхід Трампа до міжнародних справ та його бажання знизити процентні ставки дуже добре пасують дорогоцінним металам, що відображається у шаленому зростанні цін на золото та срібло", – пояснює Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Фахівці зазначають, що з моменту початку другого терміну Трампа рік тому, золото додало в ціні понад 70%.

"Другий термін Трампа досі був благом для дорогоцінних металів, а його нетрадиційний підхід до політики грав на руку золоту та сріблу", – додає Вотерер.

Ще одним чинником підтримки цін стали побоювання за незалежність Федеральної резервної системи США. Верховний суд розглядає спробу Трампа звільнити голову ФРС Лізу Кук, що створює атмосферу невизначеності.

Попри заклики президента до негайного зниження ставок, очікується, що на засіданні 27–28 січня ФРС залишить їх незмінними. Проте золото, яке зазвичай процвітає в періоди низьких ставок, продовжує зростати "на випередження".

Ціни на інші метали

Поки золото та срібло б’ють рекорди, інші дорогоцінні метали демонструють стриману динаміку. Спотова платина знизилася на 0,8% до 2 355,60 доларів, а паладій втратив 0,7%, зупинившись на позначці 1 828,58 доларів.

Схоже, що в умовах глобального політичного шторму інвестори роблять ставку на "класику", перетворюючи золото на найнадійніший захист від непередбачуваності Білого дому.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. Попри такі цифри, промисловий видобуток цього дорогоцінного металу досі майже не здійснювався.

Автор:
Тетяна Ковальчук