Ціна на золото тримається на рекордному рівні, срібло подолало позначку в 90 доларів

Сьогодні, 14 січня, ціна на золото оновила свій абсолютний максимум, а срібло вперше в історії подолало позначку в $90 за унцію. Головним каталізатором стали свіжі дані про інфляцію в США, які виявилися нижчими за прогнози, та напружена політична ситуація навколо Федеральної резервної системи (ФРС).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Актуальні ціни на метали

Станом на ранок ціна на спотове золото піднялася на 1%, досягнувши відмітки $4 632,03. Раніше під час торгів було зафіксовано пік у $4 639,42. Лютневі ф'ючерси не відстають, торгуючись по $4 639,5.

Проте справжнім "героєм" дня стало срібло. Його вартість підскочила на 3,6%, сягнувши $90,11. Лише з початку цього року цей метал додав у ціні майже 27%. Не залишилися осторонь і метали платинової групи: платина зросла до $2 386,6, а паладій торгується по $1 854,7.

Фактори впливу

Важливу роль у зростанні цін відіграє політика США. Президент Дональд Трамп активно закликає голову ФРС Джерома Пауелла до "суттєвого" зниження відсоткових ставок. Водночас Білий дім ініціював розслідування діяльності Пауелла, що викликало хвилю занепокоєння серед банкірів Уолл-стріт та колишніх керівників ФРС.

Такий тиск на незалежність головного банку США змушує інвесторів сумніватися в стабільності долара. У ситуації, коли довіра до паперових активів падає, золото традиційно стає головним "тихим притулком".

Чому метали дорожчають?

Тім Вотерер, аналітик KCM Trade, зазначає, що інфляція в США залишається стриманою (2,6% у річному вимірі), що дає ринку надію на подальше пом'якшення монетарної політики. Для золота це ідеальні умови: коли відсотки по депозитах та облігаціях падають, інвестори обирають золото. Триваюча невизначеність змушує великих гравців страхувати ризики. Крім того, побоювання щодо стабільності американських активів штовхають капітал у дорогоцінні метали.

Чи буде золото по 5000?

Експерти налаштовані дуже оптимістично. Аналітики банку ANZ прогнозують, що вже у першій половині 2026 року золото подолає позначку в $5 000. Щодо срібла, Браян Лан із GoldSilver Central вважає, що наступною великою ціллю є відмітка у $100 за унцію, і цей рубіж може бути досягнутий вже найближчим часом.

Інвестори наразі закладають у свої стратегії як мінімум два зниження ставки ФРС у цьому році, перше з яких очікується в червні. Це означає, що ралі на ринку металів може лише починатися.

Видобуток золота в Україні

Україна володіє золотовалютним потенціалом, який, за даними Держгеонадр, оцінюється у 3 тис. тонн прогнозних ресурсів. Але промисловий видобуток золота в нашій країні наразі майже не здійснюється, попри значний потенціал.

Нещодавно вперше в історії України було обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища ділянки "Добра" в Кіровоградській області.за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Проєкт передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Нагадаємо, 12 січня ціна на золото вперше в історії подолала психологічну позначку в 4600 доларів за унцію.