Україна залучить $179 млн для розробки родовища літію на Кировоградщині: уряд визначив переможця
Вперше в історії України обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Головним об'єктом розробки стало велике родовище літію ділянка "Добра" в Кіровоградській області.
Як пише Delo.ua, про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.
Це відкриває безпрецедентні можливості для входження нашої держави у ланцюги постачання стратегічних партнерів.
Що передбачає проєкт?
Проєкт передбачає залучення мінімум 179 млн капітальних інвестицій. Прем’єрка Юлія Свириденко зазначила: "Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища".
Хто інвестор?
Переможцем конкурсного відбору стала компанія "Dobra Lithium Holdings JV, LLC", акціонерами якої є відомі міжнародні гравці "Techmet" та "The Rock Holdings". Компанія "Techmet" вже володіє активами на чотирьох континентах та має репутацію експерта у реалізації складних проєктів із видобутку критичних мінералів.
Механізм угоди про розподіл продукції є ідеальним балансом інтересів: інвестори отримують право на видобуток у рамках партнерства, але саме родовище залишається у власності народу України.
Стратегічне значення для України
Залучення американських та європейських інвестицій принесе Україні не лише гроші, а й:
- сучасні технології видобутку та переробки;
- додаткові безпекові гарантії завдяки присутності системних західних партнерів;
- поштовх для подальшого залучення світового капіталу в інші сектори.
"Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами", — підкреслила Свириденко.
Про ділянку "Добра"
Ділянка "Добра" — це велике родовище літієвих руд у Кіровоградській області України , поблизу Добровеличківки. Ділянка займає площу близько 1700 га, є одним з найбільших таких родовищ в Україні, що містить окрім літію також інші цінні метали, як-от (рубідій, цезій, ніобій, тантал, берилій, олово та золото).
Раніше повідомлялося, що Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" у Кіровоградській області консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.