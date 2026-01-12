Україна залучить $179 млн для розробки родовища літію на Кировоградщині: уряд визначив переможця

Вперше в історії України обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Головним об'єктом розробки стало велике родовище літію ділянка "Добра" в Кіровоградській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Це відкриває безпрецедентні можливості для входження нашої держави у ланцюги постачання стратегічних партнерів.

Що передбачає проєкт?

Проєкт передбачає залучення мінімум 179 млн капітальних інвестицій. Прем’єрка Юлія Свириденко зазначила: "Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища".

Хто інвестор?

Переможцем конкурсного відбору стала компанія "Dobra Lithium Holdings JV, LLC", акціонерами якої є відомі міжнародні гравці "Techmet" та "The Rock Holdings". Компанія "Techmet" вже володіє активами на чотирьох континентах та має репутацію експерта у реалізації складних проєктів із видобутку критичних мінералів.

Механізм угоди про розподіл продукції є ідеальним балансом інтересів: інвестори отримують право на видобуток у рамках партнерства, але саме родовище залишається у власності народу України.

Стратегічне значення для України

Залучення американських та європейських інвестицій принесе Україні не лише гроші, а й:

сучасні технології видобутку та переробки;

додаткові безпекові гарантії завдяки присутності системних західних партнерів;

поштовх для подальшого залучення світового капіталу в інші сектори.

"Цей проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у висококонкурентну та високотехнологічну світову літієву галузь разом з системними американськими партнерами", — підкреслила Свириденко.

Про ділянку "Добра"

Ділянка "Добра" — це велике родовище літієвих руд у Кіровоградській області України , поблизу Добровеличківки. Ділянка займає площу близько 1700 га, є одним з найбільших таких родовищ в Україні, що містить окрім літію також інші цінні метали, як-от (рубідій, цезій, ніобій, тантал, берилій, олово та золото).

Раніше повідомлялося, що Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" у Кіровоградській області консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.