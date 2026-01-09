Розробляти велике родовище літію на Кіровоградщині буде консорціум друга Трампа

Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" у Кіровоградській області консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

Друг Трампа

Зазначається, що тендер на розробку великого родовища літію "Добра" виграв консорціум, серед інвесторів якого мільярдер Рональд Лаудер - спадкоємець косметичної імперії, знайомий із Трампом ще зі студентських років. Саме він підказав йому ідею купівлі Гренландії.

Іншим інвестором є TechMet, енергетична компанія, яка частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному під час першого терміну Трампа.

За даними видання, рішення вже ухвалене комісією і буде затверджено Кабінетом міністрів України.

Два члени комісії заявили, що тендер був неупередженим, а переможець виконав більшість критеріїв тендеру.

Нагадаємо, що за угодою про корисні копалини США мають пріоритетний доступ до участі у нових українських проектах.

Цей проєкт може стати одним із перших, реалізованих у межах угоди між США та Україною щодо співпраці у сфері корисних копалин.

На початку вересня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою було затверджено умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачала можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Про Рональда Лаудера

Рональд Лаудер — відомий американський підприємець, меценат, колекціонер мистецтва та громадський діяч, спадкоємець імперії Estée Lauder, який обіймає посаду президента Всесвітнього єврейського конгресу, активно бореться з антисемітизмом, підтримує єврейські громади, є власником нью-йоркської Нової галереї.

Він також має дипломатичний досвід, зокрема як колишній посол США в Австрії, і займається бізнесом у сфері водопостачання.



