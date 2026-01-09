- Категорія
Розробляти велике родовище літію на Кіровоградщині буде консорціум друга Трампа
Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" у Кіровоградській області консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.
Друг Трампа
Зазначається, що тендер на розробку великого родовища літію "Добра" виграв консорціум, серед інвесторів якого мільярдер Рональд Лаудер - спадкоємець косметичної імперії, знайомий із Трампом ще зі студентських років. Саме він підказав йому ідею купівлі Гренландії.
Іншим інвестором є TechMet, енергетична компанія, яка частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному під час першого терміну Трампа.
За даними видання, рішення вже ухвалене комісією і буде затверджено Кабінетом міністрів України.
Два члени комісії заявили, що тендер був неупередженим, а переможець виконав більшість критеріїв тендеру.
Нагадаємо, що за угодою про корисні копалини США мають пріоритетний доступ до участі у нових українських проектах.
Цей проєкт може стати одним із перших, реалізованих у межах угоди між США та Україною щодо співпраці у сфері корисних копалин.
На початку вересня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою було затверджено умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачала можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.
Про Рональда Лаудера
Рональд Лаудер — відомий американський підприємець, меценат, колекціонер мистецтва та громадський діяч, спадкоємець імперії Estée Lauder, який обіймає посаду президента Всесвітнього єврейського конгресу, активно бореться з антисемітизмом, підтримує єврейські громади, є власником нью-йоркської Нової галереї.
Він також має дипломатичний досвід, зокрема як колишній посол США в Австрії, і займається бізнесом у сфері водопостачання.