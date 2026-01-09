Украина отдает разработку крупного месторождения литию "Добра" в Кировоградской области консорциуму, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Друг Трампа

Отмечается, что тендер на разработку крупного месторождения лития "Добра" выиграл консорциум, среди инвесторов которого миллиардер Рональд Лаудер – наследник косметической империи, знакомый с Трампом еще со студенческих лет. Именно он подсказал ему идею покупки Гренландии.

Другим инвестором является TechMet, энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному в первый срок Трампа.

По данным издания, решение уже принято комиссией и будет утверждено Кабинетом Министров Украины.

Два члена комиссии заявили, что тендер был непредвзятым, а победитель выполнил большинство критериев тендера.

Напомним, что по соглашению о полезных ископаемых США имеют приоритетный доступ к участию в новых украинских проектах.

Этот проект может стать одним из первых, реализуемых в рамках соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

В начале сентября Кабинет министров обнародовал постановление, которым были утверждены условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривала возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

О Рональде Лаудере

Рональд Лаудер — известный американский предприниматель, меценат, коллекционер искусства и общественный деятель, наследник империи Estée Lauder, занимающий пост президента Всемирного еврейского конгресса, активно борющийся с антисемитизмом, поддерживающий еврейские общины, владеющий нью-й.

Он также имеет дипломатический опыт, в частности бывший посол США в Австрии, и занимается бизнесом в сфере водоснабжения.



