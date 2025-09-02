Опубликованы условия конкурса на месторождение "Добра", где могут добывать литий, золото и еще семь ископаемых

Кабинет министров обнародовал постановление, которым утверждены условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Оно предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на документ.

Само решение было принято на внеочередном заседании правительства еще 27 августа. В тот же день Минэкономики перечислило главные требования к инвесторам. В обнародованном недавно постановлении о них говорится более подробно.

Участники конкурса и условия подачи заявок

К участию в конкурсе допускаются граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, а также украинские и иностранные юридические лица или их объединения, созданные в Украине или за ее пределами. Подавать заявки могут как отдельные участники, так и объединение юрлиц, при наличии достаточных финансово-экономических и технических ресурсов, а также подтвержденного опыта работы в отрасли.

К участию не допускаются резиденты государств-агрессоров, компании из юрисдикций под санкциями и недропользователи, нарушающие свои обязательства.

Предложение оформляется в письменной или электронной форме и должно содержать информацию об участнике, опыте в недропользовании, финансовых ресурсах, программе работ, инвестиционных обязательствах, мерах по экологической безопасности и планах социального развития. За участие в конкурсе предусмотрен взнос в размере 500 тыс. грн.

Как будут оценивать заявки

Заявки участников будет рассматривать Межведомственная комиссия по организации заключения соглашения о разделе продукции (СРП) . Оценка осуществляется в течение месяца по девяти критериям, каждый из которых может дать определенное количество баллов. Больше всего – 30 баллов – можно получить при предложении по распределению продукции в пользу государства. Для определения победителя учитывается итоговая оценка по всем критериям. Максимально возможная – 100 баллов.

Деление продукции и государственная доля

Вся продукция, добытая внутри проекта, к моменту ее распределения между государством и инвестором считается собственностью государства. Инвестор может получить компенсацию затрат за счет компенсационной продукции, но ее объем не может превышать 70% от общей добычи до полного возмещения вложенных средств.

Доля государства в прибыльной продукции устанавливается на уровне:

не менее 4%, если затраты инвестора, подлежащие возмещению в налоговом периоде, превышают предельную величину компенсационной продукции;

не менее 6%, если предельная величина компенсационной продукции превышает следующие издержки.

Характеристика участка и инвестиционные обязательства

Участок "Добра" расположен в пределах Кировоградской области, площадь – 17,07 кв. км, разрешенная глубина пользования – до 1000 м.

Согласно постановлению Кабмина, минимальный объем инвестиций в геологоразведку составляет 12 млн долларов. В случае перехода к промышленной добыче инвестор должен вложить не менее 167 млн долларов. В общей сложности сделка предусматривает не менее 179 млн долларов инвестиций. Требования включают разведку, запуск добычи, обогащение сырья, экологические проекты и социальное развитие региона.

В рамках соглашения предполагается геологическое изучение, добыча и обогащение таких полезных ископаемых: лития, ниобия, олова, рубидия, тантала, цезия, бериллия, вольфрама и золота.

Отметим, что промышленная добыча золота в Украине практически не ведется. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота составляют около 3 тыс. тонн. Основными препятствиями для запуска добычи есть недостаточная разведанность недр, сложность технологий обогащения и значительные инвестиционные затраты.

Сроки соглашения и конкурса

Контракт с победителем конкурса заключается на 50 лет. Он предусматривает право государства контролировать исполнение обязательств и изменять условия в случае нарушений.

Заявки принимаются в течение трех месяцев с момента опубликования объявления. По завершении разбирательства правительство подпишет соглашение с победителем.

Напомним, на прошлой неделе министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, отвечая на вопрос Delo.ua, сообщил, что частично принадлежащая правительству США ирландская добывающая компания TechMet заинтересована в реализации проекта по разработке литиевого месторождения в Кировоградской области.