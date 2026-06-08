"Дія Wallet" успешно прошла проверку на совместимость с системами стран ЕС: почему это важно

Украина делает следующий шаг для интеграции в единое цифровое пространство Европейского Союза. На международном саммите Moldova Digital Summit 2026 команда разработчиков успешно протестировала работу цифрового кошелька "Дія Wallet".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Главной целью этих испытаний было проверить, как украинское приложение взаимодействует с государственными системами других стран. Успешное тестирование позволяет Украине ввести обновленный европейский стандарт eIDAS 2.0. Это единственные правила, благодаря которым электронные документы и цифровые подписи будут официально принимать и признавать во всех странах ЕС.

Сама проверка совместимости проходила в городе Кишиневе. Там собрались представители шести организаций из разных стран, среди которых Украина, Румыния, Молдова, Нидерланды, Франция и Хорватия.

Специалисты совместно исследовали, как цифровые кошельки разных государств работают между собой. Такая техническая диагностика необходима для того, чтобы настроить все технологические процессы перед официальным стартом совместного Европейского цифрового кошелька идентичности (EUDI Wallet). Результаты тестов подтвердили, что "Дія Wallet" полностью отвечает техническим стандартам и требованиям европейского регламента.

Также во время мероприятия была проверена функция оффлайн-шеринга документов, то есть передачи данных без использования Интернета. Специалисты "Дії" вместе с экспертами Академии электронного управления продемонстрировали европейским коллегам этот процесс в реальных условиях. Они показали, как приложение получает, надежно хранит и передает документы в соответствии с правилами Евросоюза.



"Такие тестирования позволяют проверить наши решения на практике и работать на одном уровне со странами ЕС. Украина двигается в одном темпе с европейскими партнерами и готова к интеграции", – отметил эксперт Академии электронного управления Олег Бурба.

Что такое электронный кошелек?

Электронный кошелек – это цифровой платежный инструмент, позволяющий хранить деньги, оплачивать покупки в интернете и офлайн без использования наличных или банковской карты.

Кошелек работает через мобильное приложение и может быть привязан к банковскому счету или платежной карте. Электронные кошельки обеспечивают высокий уровень безопасности, поскольку все операции шифруются, а доступ возможен только после авторизации (ПИН-код, Face ID или отпечаток пальца).

Напомним, еще два года назад Европарламент проголосовал за создание европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Украина присоединилась к этому проекту.