"Дія.AI" в смартфоне: ШИ-агент теперь извещает о штрафах ПДД и выдает выдержки о месте жительства

Минцифры интегрировало ШИ-агента на базе модели Gemini непосредственно в приложение “Дія”. Система переходит в формат Agentic State, где ассистент не только отвечает на вопросы, но и самостоятельно выполняет задачи — от формирования справок до мгновенных сообщений о штрафах.

На начальном этапе в приложении "Дія" через ШИ-агента можно получить три услуги:

выписка о месте жительства взрослого;

выписка о месте жительства ребенка;

уведомление о штрафах ПДД.

ШИ-ассистент формирует документы по запросу в чате в считанные минуты. В случае штрафов ПДД ассистент автоматически посылает сообщения о правонарушениях и предоставляет прямую ссылку на оплату.

"Это уже не просто поиск в меню, а интеллектуальное взаимодействие: вы ставите задачу на человеческом языке, а ШИ-агент выполняет всю сложную работу за вас. Мы строим будущее, где государственный сервис становится незаметным, но максимально персонализированным", - отметил в.и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Технологической основой помощника стала модель искусственного интеллекта Gemini от Google. Масштабирование реализовано на платформе Vertex AI, обеспечивающей скорость обработки запросов. При этом персональные данные пользователей не попадают в общую модель Gemini и обрабатываются в защищенном периметре "Дії".

Для использования функции необходимо обновить приложение до последней версии и нажать на иконку "Дія.AI". Теперь сервис работает в режиме открытого бета-тестирования.

Напомним, Украина стала первой страной в мире, где государственные услуги можно получить через искусственный интеллект. В сентябре прошлого года на портале "Дия" обработал ШИ-ассистент "Дія.АІ". За первые сутки им воспользовались 4 364 пользователя, отправив более 19 тысяч сообщений и создав 6 366 диалогов, среди которых 425 справок о доходах.