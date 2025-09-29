Украина развивает ИИ вместе с Google: что умеет "Дія.AІ" на модели Gemini 2.0 Flash

Минцифры трансформирует "Дію" в полноценного ИИ-агента, который будет предоставлять сервисы украинцам еще до их запроса. Первым шагом на пути к построению агентного государства стал запуск "Дія.АІ" в партнерстве с Google. Это первый в мире национальный ИИ-ассистент, предоставляющий госуслуги прямо в чате.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вместе с Google показываем миру, как бизнес и государство создают прорывные инновации для миллионов людей. Это партнерство - о вере в Украину и ее способности формировать будущее", - отметили в Минцифре.

Возможности ИИ-помощника

"Дія.АІ" построен на модели Gemini 2.0 Flash, которая развернута на безопасной облачной платформе Vertex AI. Благодаря этому ИИ-помощник:

быстро и точно консультирует по 200+ госуслуг;

понимает запросы пользователей и отвечает естественным языком;

прорабатывает запросы миллионов украинцев без задержки.

Важно подчеркнуть, что данные пользователей не попадают в модель Gemini, а обрабатываются исключительно в защищенном периметре "Действия". Технологии Gemini также будут использованы для разработки AI-инструментов в приложениях "Мрия" и на платформе "Дія.Освіта".

"Уже 35 000+ пользователей пообщались с "Дія.АІ" и сгенерировали более 1 000 справок", - отметил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" искусственный интеллект уже обрабатывает более 85% обращений граждан. ИИ-консультант без участия оператора предоставляет консультации по более чем 150 государственным услугам, а ответы пользователи получают в течение пяти секунд.