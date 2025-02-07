Смена фамилии, ИИ-помощник и еконсул: Федоров анонсировал новые услуги в "Дії"

В приложении "Дія" планируется ввести новейшие функции. Среди новшеств – использование искусственного интеллекта, цифровизация консульских услуг, смена фамилии в несколько кликов и революция в услугах для водителей.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для РБК.

Новые функции, которые планируется ввести:

Искусственный интеллект в "Дії"

Команда Минцифры активно работает над интеграцией искусственного интеллекта в сервисы "Дії". Уже функционирует ИИ-чатбот "Наталка", помогающий бизнесу интегрировать сервисы "Дії". За три месяца он обработал более 1400 запросов.

Также планируется запуск ИИ-помощника в приложении для пользователей. Украинцы смогут обращаться к нему в случае возникновения проблем при взаимодействии с государством. К примеру, если потрясти телефон, можно оставить фидбек, который получат соответствующие органы власти.

Цифризация услуг для водителей

В сотрудничестве с МВД в 2025 году планируется перевести 90% услуг для водителей в цифровой формат. Среди обновлений – расширение возможностей перерегистрации авто, смена техпаспорта, регистрация авто после растаможки и другие сервисы.

еКонсул: госуслуги для украинцев за границей

Для почти 8 миллионов находящихся за рубежом украинцев Минцифра вместе с МИД работает над цифровизацией консульских услуг. Украинцы смогут заказать загранпаспорт, ID-карту, водительское удостоверение, карту налогоплательщика и получить их по месту нахождения без необходимости ехать в Украину.

Также будет возможность онлайн регистрации рождения ребенка.

еНотариат: нотариальные услуги онлайн

Планируется запуск цифровой платформы для нотариальных услуг, включая возможность проведения сделок через видеосвязь.

Среди будущих функций – оформление брачного договора, дарения, купли-продажи и других нотариальных услуг онлайн.

Смена фамилии в несколько кликов

Сейчас после смены фамилии нужно переоформлять документы в разных учреждениях, которое занимает до двух месяцев. В будущем этот процесс можно будет пройти онлайн через "Дію", подав заявку на смену ID-карты, загранпаспорта, водительского удостоверения и т.д.

Дія.Карта: все выплаты в одном месте

В 2024 году запущен Дія.Карта, позволяющая получать государственные выплаты без необходимости открывать дополнительные счета. Уже доступны выплаты по программам "єКнига" и "Ветеранский спорт".

В 2025 году планируется перевод других государственных выплат на Дія.Карту.

Цифровизация услуг, связанных со смертью

Минцифра планирует запустить комплекс услуг, связанных с регистрацией смерти. В частности, можно будет получить врачебное свидетельство, зарегистрировать смерть и подать документы на получение пособия без посещения госучреждений.

"Дії" – 5 лет

По словам Федорова, "Дія" было представлена 6 февраля 2020 года. Тогда это было приложение всего с двумя документами – водительским удостоверением и техпаспортом. Сегодня ею пользуются 22 млн. украинцев. Здесь насчитывается 28 документов, более 40 сервисов и более 130 услуг на портале.

"За 5 лет каждый смог убедиться, что "Дія" – это не просто услуги в несколько кликов. Это об удобном взаимодействии с государством, удобстве и экономии времени. А еще это минус взаимодействие с чиновниками и искоренение коррупции: от шоколадки за справку до более масштабных взяток", — отметил Федоров.

Он добавил, что антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составляет 66 млрд. грн. И это результат работы только 25% онлайн-услуг в "Дії", а реальный эффект значительно больше.

Добавим, в первом квартале 2025 года в Дії может появиться ШИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.