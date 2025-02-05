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Япония поможет Украине развиваться в сфере цифровой трансформации

Федоров и Накагоме
Федоров и Накагоме обсудили перспективы украинско-японского сотрудничества в сфере цифровой трансформации Фото: Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел встречу с новоназначенным послом Японии в Украине Масаши Накагоме. Собеседники обсудили возможности углубления сотрудничества в области цифровой трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Украинская сторона презентовала японской делегации ключевые проекты Минцифры и "Дії", которые изменяют подход к государственным услугам, — электронные документы, "єВідновлення", "Шлюб онлайн", а также платформу "CodeUA", "Дія.City" и другие.

Отмечается, что Япония как мировой лидер в сфере технологий может стать важным партнером для Украины в развитии цифровой инфраструктуры. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере кибербезопасности, робототехники и микрочипов.

"В 2023-м подписали меморандум с Японией, договорились обмениваться лучшими GovTech-решениями и усилить сотрудничество в сфере киберзащиты. В прошлом году провели совместные кибербезопасные соревнования и воркшопы. Со своей стороны, готовы в дальнейшем делиться экспертизой в запуске цифровых идей", - говорится в сообщении.

Напомним, В "Дії" запустили новую услугу для сообщений об отсутствии связи, работающей как онлайн, так и офлайн, с целью обеспечения стабильной работы звонков и интернета по всей стране. Если граждане не могут связаться с родными или столкнулись с проблемами интернет-связи, они могут сообщить об этом через приложение "Дія".

Автор:
Татьяна Бессараб