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Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ
Министерство цифровой трансформации начинает в Украине WinWin AI Center of Excellence, которая будет специализироваться на разработке и внедрении решений с применением искусственного интеллекта в сфере государственного управления.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Что известно о центре
Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе, а WINWIN AI Center of Excellence объединит ведущих международных и украинских технологических экспертов для изучения лучших мировых практик и разработки инновационные решения.
В пресс-службе отметили, что преследуют амбициозную цель — к 2030 году войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений.
Для этого уже сейчас определили приоритетные направления.
Среди ключевых целей:
- разработка национальной AI-стратегии и программы инвестирования в исследование и разработку AI-решений;
- создание наиболее благоприятной в мире правовой среды для развития;
- ежегодный рост количества AI-стартапов по меньшей мере на 50%;
- укрепление позиций Украины как страны с наибольшим количеством AI-разработчиков и специалистов в Европе.
В пресс-службе сообщают, что WINWIN AI Center of Excellence станет драйвером создания ИИ-инноваций для достижения глобальной цели.
Кключевые задачи центра в год:
- разработать национальную языковую модель LLM для государственных сервисов;
- создать механизм разработки пилотных AI-решений;
- запустить AI-инкубатор и выпустить минимум три ИИ-продукта;
- интегрировать ИИ в "Дії" и "Мрії".
Возглавили новый центр Даниил Цвок, который более 10 лет занимался инновациями и менеджментом масштабных проектов и Дмитрий Овчаренко — архитектор и технический директор с почти 20-летним опытом.
Заметим, по данным Национального банка Украины, экспорт ИТ-услуг из Украины за первые шесть месяцев 2024 сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,21 миллиарда долларов. В денежном эквиваленте уменьшение составляет 170 миллионов долларов.