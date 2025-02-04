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Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ

Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ
ИИ планируют интегрировать в "Дію" и "Мрію". Фото: Минцифры.

Министерство цифровой трансформации начинает в Украине WinWin AI Center of Excellence, которая будет специализироваться на разработке и внедрении решений с применением искусственного интеллекта в сфере государственного управления.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что известно о центре

Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе, а WINWIN AI Center of Excellence объединит ведущих международных и украинских технологических экспертов для изучения лучших мировых практик и разработки инновационные решения.

В пресс-службе отметили, что преследуют амбициозную цель — к 2030 году войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений.

Для этого уже сейчас определили приоритетные направления.

Среди ключевых целей:

  • разработка национальной AI-стратегии и программы инвестирования в исследование и разработку AI-решений;
  • создание наиболее благоприятной в мире правовой среды для развития;
  • ежегодный рост количества AI-стартапов по меньшей мере на 50%;
  • укрепление позиций Украины как страны с наибольшим количеством AI-разработчиков и специалистов в Европе.

В пресс-службе сообщают, что WINWIN AI Center of Excellence станет драйвером создания ИИ-инноваций для достижения глобальной цели.

Кключевые задачи центра в год:

  • разработать национальную языковую модель LLM для государственных сервисов;
  • создать механизм разработки пилотных AI-решений;
  • запустить AI-инкубатор и выпустить минимум три ИИ-продукта;
  • интегрировать ИИ в "Дії" и "Мрії".

Возглавили новый центр Даниил Цвок, который более 10 лет занимался инновациями и менеджментом масштабных проектов и Дмитрий Овчаренко — архитектор и технический директор с почти 20-летним опытом.

Фото 2 — Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ
Фото 3 — Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ
Фото 4 — Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ
Фото 5 — Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ
Фото 6 — Искусственный интеллект для государства: в Минцифре начал функционировать центр по разработке и внедрению ИИ

Заметим, по данным Национального банка Украины, экспорт ИТ-услуг из Украины за первые шесть месяцев 2024 сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,21 миллиарда долларов. В денежном эквиваленте уменьшение составляет 170 миллионов долларов.

Автор:
Ольга Опенько