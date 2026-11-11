Таможню готовят к работе по правилам ЕС: что уже изменилось для бизнеса

Украина продолжает переводить таможенную систему на правила Европейского Союза, а бизнес более активно пользуется упрощенными процедурами даже в условиях войны. Параллельно идет цифровизация таможни, подготовка нового Таможенного кодекса и кадровая реформа службы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Российские атаки продолжают влиять на работу украинских компаний: повреждаются производственные и складские мощности, усложняется логистика, а некоторые предприятия вынуждены временно останавливать работу.

Несмотря на это, бизнес продолжает внешнеэкономическую деятельность и все активнее использует таможенные упрощения.

На конец третьего квартала в Украине насчитывалось 130 авторизованных экономических операторов. Восемь из них дополнительно получили авторизацию АЭО-Б.

Этот статус дает компаниям доступ к ряду упрощений при прохождении таможенных процедур и является одним из инструментов приближения украинской системы к стандартам ЕС.

Украина переходит на таможенные правила ЕС

Одним из ключевых этапов реформы стало принятие Верховной Радой в первом чтении проекта нового Таможенного кодекса.

Документ должен полностью согласовать украинское таможенное законодательство с Таможенным кодексом ЕС, в частности, в вопросах авторизаций, таможенных процедур, декларирования, гарантий и контроля.

Вступление в силу нового кодекса запланировано на 1 декабря 2027 года, а переход на новые электронные системы должен завершаться поэтапно до конца 2029 года.

Параллельно расширяется использование системы совместного транзита NCTS. В третьем квартале из-за нее оформили 64,5 тыс. транзитных деклараций, а сентябрь стал рекордным месяцем по объему его использования.

Таможню переводят в цифровой формат

Гостаможслужба также продолжает цифровизацию процедур в соответствии с европейскими требованиями.

В третьем квартале был утвержден обновленный стратегический план цифрового развития, расширен функционал электронных сервисов и внедрены новые инструменты управления рисками.

Отдельно идет кадровое обновление таможни. Начался первый этап аттестации руководящего состава таможен и центрального аппарата Гостаможслужбы.

Европейская комиссия в своем отчете за 2026 год отметила прогресс Украины в таможенной реформе, в частности, подготовку нового Таможенного кодекса, развитие NCTS, цифровизацию и увеличение количества авторизованных экономических операторов.

За девять месяцев 2026 года таможня также выдала более 147 тыс. сертификатов EUR.1, позволяющих украинским экспортерам пользоваться тарифными преференциями по международным торговым соглашениям.

В государственный бюджет за этот период было перечислено 648,8 млрд грн таможенных и других платежей – на 26,7% больше, чем годом ранее.

Напомним, в августе Верховная Рада приняла новый Таможенный кодекс в первом чтении. Документ должен перевести украинскую таможню на правила и терминологию ЕС и создать основу для интеграции в европейское таможенное пространство.