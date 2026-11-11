Митницю готують до роботи за правилами ЄС: що вже змінилося для бізнесу

Україна продовжує переводити митну систему на правила Європейського Союзу, а бізнес активніше користується спрощеними процедурами навіть в умовах війни. Паралельно тривають цифровізація митниці, підготовка нового Митного кодексу та кадрова реформа служби.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної митної служби.

Російські атаки продовжують впливати на роботу українських компаній: пошкоджуються виробничі та складські потужності, ускладнюється логістика, а окремі підприємства змушені тимчасово зупиняти роботу.

Попри це бізнес продовжує зовнішньоекономічну діяльність і дедалі активніше використовує митні спрощення.

Станом на кінець третього кварталу в Україні налічувалося 130 авторизованих економічних операторів. Вісім із них додатково отримали авторизацію АЕО-Б.

Цей статус дає компаніям доступ до низки спрощень під час проходження митних процедур і є одним з інструментів наближення української системи до стандартів ЄС.

Україна переходить на митні правила ЄС

Одним із ключових етапів реформи стало ухвалення Верховною Радою у першому читанні проєкту нового Митного кодексу.

Документ має повністю узгодити українське митне законодавство з Митним кодексом ЄС, зокрема у питаннях авторизацій, митних процедур, декларування, гарантій та контролю.

Набрання новим кодексом чинності заплановане на 1 грудня 2027 року, а перехід на нові електронні системи має завершуватися поетапно до кінця 2029 року.

Паралельно розширюється використання системи спільного транзиту NCTS. У третьому кварталі через неї оформили 64,5 тис. транзитних декларацій, а вересень став рекордним місяцем за обсягами її використання.

Митницю переводять у цифровий формат

Держмитслужба також продовжує цифровізацію процедур відповідно до європейських вимог.

У третьому кварталі затвердили оновлений стратегічний план цифрового розвитку, розширили функціонал електронних сервісів та запровадили нові інструменти управління ризиками.

Окремо триває кадрове оновлення митниці. Розпочався перший етап атестації керівного складу митниць і центрального апарату Держмитслужби.

Європейська комісія у своєму звіті за 2026 рік відзначила прогрес України у митній реформі, зокрема підготовку нового Митного кодексу, розвиток NCTS, цифровізацію та збільшення кількості авторизованих економічних операторів.

За дев’ять місяців 2026 року митниця також видала понад 147 тис. сертифікатів EUR.1, які дозволяють українським експортерам користуватися тарифними преференціями за міжнародними торговельними угодами.

До державного бюджету за цей період було перераховано 648,8 млрд грн митних та інших платежів - на 26,7% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада схвалила новий Митний кодекс у першому читанні. Документ має перевести українську митницю на правила та термінологію ЄС і створити основу для інтеграції до європейського митного простору.