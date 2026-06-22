Черговий етап "митного безвізу": Україна оновила транзитну систему NCTS Фаза 6

Державна митна служба України з понеділка, 22 червня 2026 року, розпочала перехід на оновлену версію Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS Фаза 6. Цей крок є частиною розвитку електронного обміну даними між митними органами в межах угоди про "митний безвіз".

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова ДМС Орест Мандзій в авторській колонці на "Інтерфакс-Україна".

"Це означає, що всі етапи транзитної операції — від відправлення до завершення — відображаються в системі та можуть бути відстежені митними органами", — пояснив він.

Оновлена версія системи дає кожній державі право самостійно визначати формат роботи. Країни можуть залишити подачу декларацій Т1 разом із даними про безпеку в одному документі або вимагати дві окремі декларації в різні системи — транзитну Т1 в національну NCTS та дані безпеки в Систему контролю імпорту ЄС "ICS2".

Особливості перетину кордону залежать від обраної країни в'їзду:

при транзиті через Польщу та Словаччину українські перевізники використовують єдину комбіновану декларацію для транзиту та безпекового контролю, оскільки ці країни підтримали аналогічний підхід;

при в’їзді до Євросоюзу через Румунію, яка перейшла на Фазу 6 з 25 травня 2026 року, або Угорщину, яка впровадила її з 18 січня 2026 року, українським компаніям необхідно додатково подавати загальну декларацію в’їзду "ENS" до системи ICS2.

За словами очільника митниці, з моменту приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту 1 жовтня 2022 року в країні було оформлено понад 361 тисячу декларацій. У травні 2026 року зафіксовано найвищий показник за весь період — 18,8 тисячі оформлених документів.

Нагадаємо, у Держмитслужбі попередили, що транзитні декларації, які не будуть оформлені до 10:00 22 червня, після відновлення роботи доведеться подавати повторно вже через NCTS Фаза 6.