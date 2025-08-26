Бізнес отримав відстрочку для переходу на нову версію "митного безвізу": коли запрацює NCTS Фаза 6

1 вересня 2025 року завершується перехідний період для впровадження загальноєвропейської системи контролю імпорту (ICS2) та NCTS Фаза 6. Україна подала запит до Єврокомісії з проханням відтермінувати впровадження нової версії "митного безвізу". Це рішення дасть українським підприємцям більше часу для адаптації до змін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Генеральний директорат Єврокомісії з питань оподаткування та митного союзу (DG TAXUD) дозволив країнам-учасницям Конвенції про процедуру спільного транзиту подати офіційний запит на продовження перехідного періоду. Україна, як країна-учасниця Конвенції, вже подала відповідний запит.

Так, замість 1 вересня 2025 року, український бізнес матиме можливість використовувати стару систему NCTS Фаза 5 до 1 червня 2026 року. Це дозволить уникнути можливих проблем з митним оформленням товарів на кордоні, оскільки багато підприємств ще не готові до роботи з новою версією. Компанії продовжуть подавати транзитні декларації за старим форматом, включно з комбінованими деклараціями з даними безпеки.

Сусідні країни ЄС — Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія — також планують подати запити на продовження перехідного періоду.

