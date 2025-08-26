Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес отримав відстрочку для переходу на нову версію "митного безвізу": коли запрацює NCTS Фаза 6

митниця, вантажівка
Бізнес отримав відстрочку для переходу на NCTS Фаза 6. / Державна митна служба України

1 вересня 2025 року завершується перехідний період для впровадження загальноєвропейської системи контролю імпорту (ICS2) та NCTS Фаза 6. Україна подала запит до Єврокомісії з проханням відтермінувати впровадження нової версії "митного безвізу". Це рішення дасть українським підприємцям більше часу для адаптації до змін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Генеральний директорат Єврокомісії з питань оподаткування та митного союзу (DG TAXUD) дозволив країнам-учасницям Конвенції про процедуру спільного транзиту подати офіційний запит на продовження перехідного періоду. Україна, як країна-учасниця Конвенції, вже подала відповідний запит.

Так, замість 1 вересня 2025 року, український бізнес матиме можливість використовувати стару систему NCTS Фаза 5 до 1 червня 2026 року. Це дозволить уникнути можливих проблем з митним оформленням товарів на кордоні, оскільки багато підприємств ще не готові до роботи з новою версією. Компанії продовжуть подавати транзитні декларації за старим форматом, включно з комбінованими деклараціями з даними безпеки.

Сусідні країни ЄС — Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія — також планують подати запити на продовження перехідного періоду.

Нагадаємо, в Україні оновлюють технічне оснащення митниць і посилюють захист інформації.

Автор:
Тетяна Ковальчук