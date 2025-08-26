Бизнес получил отсрочку для перехода на новую версию "таможенного безвиза": когда заработает NCTS Фаза 6

1 сентября 2025 завершается переходный период для внедрения общеевропейской системы контроля импорта (ICS2) и NCTS Фаза 6. Украина подала запрос в Еврокомиссию с просьбой отсрочить внедрение новой версии "таможенного безвиза". Это решение даст украинским предпринимателям больше времени для адаптации к изменениям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам налогообложения и таможенного союза (DG TAXUD) разрешил странам-участникам Конвенции о процедуре совместного транзита подать официальный запрос на продление переходного периода. Украина, как страна-участник Конвенции, уже подала соответствующий запрос.

Так, вместо 1 сентября 2025 года, украинский бизнес сможет использовать старую систему NCTS Фаза 5 до 1 июня 2026 года. Это позволит избежать возможных проблем с таможенным оформлением товаров на границе, поскольку многие предприятия еще не готовы к работе с новой версией. Компании продолжат подавать транзитные декларации по старому формату, включая комбинированные декларации с данными безопасности.

Соседние страны ЕС — Польша, Словакия, Венгрия и Румыния также планируют подать запросы на продление переходного периода.

Напомним, в Украине обновляют техническое оснащение таможен и усиливают защиту информации .