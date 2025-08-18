В Украине обновляют техническое оснащение таможен и усиливают защиту информации

Государственная таможенная служба Украины сообщила о выполнении 24 из 43 рекомендаций, предоставленных Счетной палатой по итогам аудита эффективности по теме "Обеспечение реализации государственной таможенной политики в условиях военного положения".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Проблемы, обнаруженные аудитом

Аудит деятельности таможенных органов в 2022-2023 годах показал, что, несмотря на выполнение основных функций, таможня имела серьезные недостатки. Ее техническое обеспечение было устаревшим: значительная часть оборудования исчерпала свой ресурс, а автоматизация процедур была недостаточной.

На многих пунктах пропуска не хватало сканирующих систем, а на некоторых они работали в тестовом режиме. Кроме того, работники таможен нередко не имели должной подготовки для работы с современной техникой, а информационно-коммуникационные системы не обеспечивали полной автоматизации.

Результаты выполненных рекомендаций

В ответ на выявленные проблемы таможенная служба приняла ряд мер. В первую очередь, было усовершенствовано стратегическое планирование. Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию развития и развития приграничной инфраструктуры со странами ЕС и Молдовой до 2030 года, а также среднесрочный план мер по реформированию таможенных органов в рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Обновляется и нормативная база: Гостаможслужба утвердила новые порядки по обеспечению, учету и использованию технических средств таможенного контроля. Было проанализировано состояние имеющихся сканирующих систем, обнаружено поврежденное или отсутствующее оборудование, по фактам чего возбуждены уголовные производства. Также предоставлены предложения по перераспределению сканеров.

Для повышения прозрачности был усовершенствован учет налоговых уведомлений-решений, помогающий контролировать погашение доначисленных денежных обязательств. Кроме того, были утверждены новые порядки для публичных закупок, а должностные лица прошли соответствующее обучение.

Усилено внимание на вопрос защиты информации: проведена государственная экспертиза и получены аттестаты соответствия для ключевых систем. Для повышения качества услуг для бизнеса введена электронная форма опроса субъектов внешнеэкономической деятельности на официальном вебпортале Гостаможслужбы.

Счетная палата продолжает контроль за выполнением остальных 19 рекомендаций и в дальнейшем будет информировать общество о прогрессе.

Добавим, украинско-польская граница получит четыре новых сканера из ИИ. Это оборудование предназначено для усиления таможенного контроля на границе с Польшей. Новое оборудование будет размещено на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".