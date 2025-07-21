Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина готовится к внедрению NCTS Фаза 6: Гостаможслужба подписала контракт на разработку новой системы

NCTS
Украина готовится к внедрению NCTS Фаза 6 / Depositphotos

Государственная таможенная служба Украины заключила контракт на разработку информационной системы для перехода на шестую фазу NCTS (New Computerised Transit System) — ключевого этапа цифровой трансформации транзитной системы и углубления интеграции в европейское таможенное пространство.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу .

NCTS Фаза 6 станет следующим шагом после успешного внедрения пятой фазы в апреле 2024 года. Тогда Украина выполнила обязательства, взятые при присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита, даже раньше отдельных стран ЕС.

Новая система будет соответствовать современным Регламентам ЕС и требованиям MASP-C (Многолетнего стратегического плана электронной таможни), а также позволит Украине внедрять цифровые процедуры совместного транзита на уровне с государствами-членами Евросоюза. Ожидается, что страны ЕС начнут переход на NCTS. версии в 2026 году.

Проект реализуется с финансовой поддержкой Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) в рамках общей подготовки к вступлению в ЕС.

Так называемый "таможенный безвиз" позволяет бизнесу перемещать товары в режиме совместного транзита между всеми участниками Конвенции без таможенного оформления на каждой границе. Переход на новую фазу NCTS будет способствовать еще более эффективному и прозрачному контролю над перемещением грузов.

Напомним, в октябре 2022 года   Украина официально присоединилась   к Конвенции о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей с Евросоюзом, т.е.   " таможенного безвиза ".

Автор:
Татьяна Гойденко