Украина готовится к внедрению NCTS Фаза 6: Гостаможслужба подписала контракт на разработку новой системы

Государственная таможенная служба Украины заключила контракт на разработку информационной системы для перехода на шестую фазу NCTS (New Computerised Transit System) — ключевого этапа цифровой трансформации транзитной системы и углубления интеграции в европейское таможенное пространство.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу .

NCTS Фаза 6 станет следующим шагом после успешного внедрения пятой фазы в апреле 2024 года. Тогда Украина выполнила обязательства, взятые при присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита, даже раньше отдельных стран ЕС.

Новая система будет соответствовать современным Регламентам ЕС и требованиям MASP-C (Многолетнего стратегического плана электронной таможни), а также позволит Украине внедрять цифровые процедуры совместного транзита на уровне с государствами-членами Евросоюза. Ожидается, что страны ЕС начнут переход на NCTS. версии в 2026 году.

Проект реализуется с финансовой поддержкой Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) в рамках общей подготовки к вступлению в ЕС.

Так называемый "таможенный безвиз" позволяет бизнесу перемещать товары в режиме совместного транзита между всеми участниками Конвенции без таможенного оформления на каждой границе. Переход на новую фазу NCTS будет способствовать еще более эффективному и прозрачному контролю над перемещением грузов.

Напомним, в октябре 2022 года Украина официально присоединилась к Конвенции о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей с Евросоюзом, т.е. " таможенного безвиза ".