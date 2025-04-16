- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Таможенный безвиз": Украина увеличила количество оформлений деклараций по процедуре совместного транзита
За первые три месяца 2025 года было подано 25,8 тысячи транзитных деклараций по процедуре совместного транзита, что превышает показатель за аналогичный период 2024 года более чем на 2 тысячи.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Это является самым большим объемом деклараций за квартал с момента присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.
В частности, в странах-участницах конвенции о процедуре совместного транзита было успешно завершено более 18,5 тысяч перемещений, начатых таможенными органами Украины. Также было завершено 7,3 тысячи перемещений, начатых в других странах-участницах конвенции, что на 40% больше по сравнению с предыдущим периодом. Относительно гарантирования, в системе управления гарантиями NCTS в первом квартале 2025 года Гостаможслужба зарегистрировала 16 общих гарантий (на начало апреля действовало 97) и 3556 индивидуальных гарантий (действующих на начало апреля было 9217).
Что такое NCTS?
NCTS (New Computerized Transit System) – это новая компьютеризированная транзитная система, в основе которой лежит Конвенция о процедуре совместного транзита. NCTS доступна только странам-участницам конвенции. Она связывает таможенные службы в странах-участницах, разрешая обмен таможенными данными для контроля транзитных перемещений.
В эту систему предприятия (субъекты внешнеэкономической деятельности) представляют таможенные декларации в электронном виде для помещения товаров под процедуру совместного транзита.
Напомним, в октябре 2022 года Украина официально присоединилась к Конвенции о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей с Евросоюзом, то есть так называемого " таможенного безвиза ".