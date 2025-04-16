"Митний безвіз": Україна збільшила кількість оформлення декларацій за процедурою спільного транзиту

За перші три місяці 2025 року було подано 25,8 тисяч транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту, що перевищує показник за аналогічний період 2024 року на понад 2 тисячі.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Це є найбільшим обсягом декларацій за квартал з моменту приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Зокрема, у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено понад 18,5 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. Також було завершено 7,3 тисячі переміщень, розпочатих у інших країнах-учасницях конвенції, що на 40% більше порівняно з попереднім періодом. Стосовно гарантування, в системі управління гарантіями NCTS у першому кварталі 2025 року Держмитслужба зареєструвала 16 загальних гарантій (на початок квітня діючими були 97) та 3556 індивідуальних гарантій (діючими на початок квітня були 9217).

Що таке NCTS?

NCTS (New Computerized Transit System) – це нова комп'ютеризована транзитна система, в основі якої лежить Конвенція про процедуру спільного транзиту. NCTS доступна лише для країн-учасниць конвенції. Вона пов’язує митні служби в країнах-учасницях, дозволяючи обмін митними даними для контролю за транзитними переміщеннями.

До цієї системи підприємства (суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності) подають митні декларації в електронному вигляді для поміщення товарів під процедуру спільного транзиту.

Нагадаємо, у жовтні 2022 році Україна офіційно приєдналася до Конвенції про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей з Євросоюзом, тобто так званого "митного безвізу".