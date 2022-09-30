Какие процессы упрощает "таможенный безвиз" Украины с ЄС и кто его может использовать

С 1 октября Украина официально присоединится к Конвенции о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей с Евросоюзом, то есть так называемому “таможенному безвизу”. Что это значит для Украины, как он будет работать, есть ли шанс снизить коррупцию на таможне и количество контрабанды, которая поступает в страну, рассказывает Delo.ua.

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Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября 2022 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "таможенный безвиз" является одним из направлений, которое поможет построить удобную и прозрачную таможню.

"Таможенный безвиз" - это, скорее, перемещение товаров между странами европейского региона: меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. "Таможенный безвиз" - это одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни", - сказал он.

Таким образом Украина стала 36-м государством участником-конвенции. Конвенция объединяет страны европейского региона (ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договорных сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием NCTS. Это существенно упрощает весь процесс таможенного оформления товара и логистику.

Что такое "таможенный безвиз"

В рамках таможенной реформы, которая предусмотрена в соглашении о вступлении нашей страны в ЕС, Украина имеет обязательство осуществить присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита. Чтобы присоединиться к Конвенции, Украина должна использовать NCTS.

NCTS - это система, которая позволяет наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени. Также благодаря этой системе проводится анализ рисков.

Другими словами эта система объединяет данные всех стран ЕС для контроля вывоза и ввоза товара в ту или иную страну. Считается, что использование NCTS позволит снизить риски манипуляций с документами (их подмена по время маршрута и тд), а также упростит процесс таможенной очистки. Ведь с момента присоединения, используя декларацию Т1, компании смогут перемещать грузы из ЕС в Украину (и наоборот) без дополнительных переоформлений во внутренний транзит. В свою очередь гарантирование уплаты таможенных платежей будет обеспечивать отправитель.

Что предусматривает "таможенный безвиз"

Ключевым является то, что Украина войдет в таможенное пространство ЕС. А бизнес, в свою очередь, сможет использовать единую таможенную декларацию и административный документ при перемещении груза из любой точки Европы в Украину и обратно, пересекая несколько границ внутри европейской зоны, а также государств-членов ЕАСТ – Европейской ассоциации свободной торговли.

Преимущества:

Введение одной транзитной декларации и одной гарантии для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС, а также Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией). Предоставление авторизованным предприятиям права отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы.

Действие украинских финансовых гарантий в 35 странах мира.



Кто может использовать режим совместного транзита

Декларировать товары при режиме совместного транзита может бизнес, который находится на учете в таможенных органах.

Режим совместного транзита на этапе Национального использования NCTS может быть применено к таким товарам:

Товары, которые ввозятся на таможню Украины и поставлены на таможенный контроль, чтобы в дальнейшем использовать эти товары на территории Украины. Товары, которые перемещаются проходным или внутренним транзитом через таможню Украины.

Бизнес может выбрать одну из двух систем для перемещения товаров:

NCTS - декларация Т1 (транзитная декларация). В данном случае декларация оформляется в виде электронного письма, которые отправляются на таможню, в зону деятельности которой начинается транзитное перемещение товаров. Национальную систему контроля транзита - декларация ЕЕ (предварительная таможенная декларация).

По словам адвоката Игоря Тетери, этот процесс будет происходить без лишней бюрократии: для перемещения товара из одной страны в другую в Европейском регионе потребуется только одна транзитная декларация типа Т1, которая может быть оформлена внутри страны и одна финансовая гарантия, которая может быть получена от украинских банков или других финансовых учреждений, которым предоставлен статус финансового гаранта, или даже освобождения от таковой.

Компании, при определенных условиях, смогут отправлять грузы со своих складов, а проверка товаров будет происходить внутри страны, без предъявления его на границе, как это происходит сейчас. При этом обмен информацией обо всех таможенных оформлениях будет происходить в режиме реального времени посредством электронных сообщений между таможенными службами стран Европейского региона.

"Таможенный безвиз" предоставит предприятиям возможность пользоваться определенными законодательством упрощениями таможенных формальностей, как-то выпуск товара из своего склада, самостоятельное наложение пломб, освобождение от гарантии, процедуру упрощенного декларирования и т.д. Игорь Тетеря Адвокат

Тетеря добавил, что на такие упрощения будут иметь право не все предприниматели, а только те, которые получат статус авторизованного экономического оператора. Принадлежность соответствующего предпринимателя для получения такого статуса будет оцениваться при прохождении процесса авторизации для каждого отдельного упрощения, которое будет состоять в проверке на соответствие установленным критериям.

Такими критериями будут:

Соблюдение таможенного и налогового законодательства и не привлечение к уголовной ответственности. Устойчивое финансовое состояние.

Соблюдение стандартов безопасности и надежности.

Обеспечение стандартов профессиональной квалификации должностного лица предприятия.

Надлежащая система бухгалтерского учета, коммерческой и транспортной документации.



В Гостаможслужбе сообщили, что 26 сентября 2022 года ведомство предоставило первому предприятию в Украине сразу четыре разрешения на применение основных транзитных упрощений: "общая финансовая гарантия", "самостоятельное наложение пломб специального типа", "авторизованный грузоотправитель" и "авторизованный грузополучатель". Предприятием, которое получило эти упрощения, стало ООО "Эпицентр К".

Что это даст бизнесу и снизит ли поток контрабанды

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак считает, что работа таможни будет более прозрачной, упрощенной и автоматизированной. К объединению систем готовятся уже почти 2 года с тестами и постепенным внедрением всех процедур, поэтому можно ожидать снижения уровня коррумпированности и расширения экспортных возможностей.

Авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы. В условиях инфляционного давления и высоких цен на энергоресурсы, а также падение стоимости евро в мире, это будет сдерживать инфляцию. Одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами демонстрируют высокий уровень доверия к нашей стране. Максим Орыщак Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ)

Орыщак считает, что настроение правящих элит в сторону снижение уровня коррумпированности страны несмотря на то, что Украина по итогам 2021 года на 123 месте из 177 в рейтинге стран по уровню коррупции. Германия, например, в этом списке на 10-м месте, Бельгия на 19-м, Франция на 22-м, Испания на 35-м, Польша на 43-м.

"Потенциально, евроинтеграция двигает нас как раз в сторону снижения уровня коррумпированности в целом. Выходит, что для серого бизнеса это плохой сигнал, поскольку система снизит количество контрабанды в стране", - добавил аналитик.

Однако по словам юриста EVERLEGAL Нирмала Вишевника, введение такого режима никак не сможет само по себе повлиять на ситуацию с контрабандой и "серым" бизнесом. Данный режим не преследует цель борьбу с этим, а лишь либерализует и упрощает процесс таможенного оформления.

Суть контрабанды заключается в перевозке товара вне таможенной границы без уплаты пошлин и других обязательных платежей. В данном случае не предусматривается изменение или отмена каких-либо таможенных пошлин, а только вводятся упрощение таможенного оформления товаров. Нирмал Вишевник Юрист EVERLEGAL

Потому так называемый белый "белый" бизнес, провозивший товары официально через таможню, так и будет продолжать это делать. Только со значительным облегчением. А для тех, кто покупал товар "в серую", фактически ничего не изменится. Юрист Нирмал Вишевник считает, что проблемы контрабанды и "серого" бизнеса в некоторой степени могут изменить только присоединение Украины к "внутреннему рынку" ЕС (internal market).